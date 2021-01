Wall Street: un mercado bull a prueba de balas (literal)

“Sloppy Joe” Biden se transformó en Speedy González gracias al desatino de Trump (quien le adjudicó el mote de “dormido”). Es el momento de catapultar la vacunación masiva, y de apuntalar las finanzas de quienes no tienen trabajo o deben restringir sus negocios por la pandemia, y de los estados y municipalidades que hacen malabares para llegar a fin de mes. Se precisa un puente de ingresos hasta que la infección amaine, y se restablezca la movilidad plena, y sobre todo, evitar que percances temporarios se traduzcan en daño irreversible, más el potencial efecto dominó. Biden necesita también empezar su gobierno con pie firme. La transición fue deficiente como nunca. Será la primera vez que un presidente asuma y los miembros de su gabinete no hayan sido confirmados. En ese marco debe sopesar qué quiere empujar para no fracasar en el intento. Si piensa subir impuestos tiene que hacerlo ahora, pero debe calibrar muy bien los apoyos (inclusive dentro de su propio partido) para no estrenarse con un choque de frente. ¿Qué surgirá de todo esto? La Bolsa confía. El S&P500, el Dow Jones Industrial y hasta el Nasdaq cerraron con nuevos récords. La pendiente de la curva de rendimientos se empinó como nunca desde 2017. ¿Lectura? La recuperación real se afianzará. Biden es él y sus circunstancias. O sea, él, su plan y las vacunas. Todos reflacionarios de la actividad. ¿No será mucho? ¿Descarrilará la Inflación? Los bonos de diez años cruzaron por fin el umbral de 1% (cerraron en 1,12%) pero, por más que ya es un tópico caliente, las expectativas de inflación escalan con lentitud, por debajo de donde las necesita la Fed y de 2%. La inflación debe cruzar toda la calzada para morder la banquina y ser un dolor de cabeza. Nada que un “taper tantrum” como el grito de Bernanke en 2013 no pueda apaciguar.