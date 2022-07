Wall Street y Londres, con nada de entusiasmo por llegada de Batakis

Silvina Batakis no era, a priori, un nombre que figurara en ninguna short list del establishment y menos del mundillo financiero global, para reemplazar a Martín Guzmán. Todo lo contrario. De modo que su designación, amén de la sorpresa, no despertó ningún entusiasmo. Así lo reflejan los primeros reportes de la banca de inversión y consultoras de Wall Street y Londres. No debería extrañar.