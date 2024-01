Anatomía de una caída donde nada se sabe

¿Cómo le respondió Hollywood? No sólo no entró “A fuego lento” sino que “Anatomía...” calificó, ahora que los reglamentos lo permiten, como Mejor Película, rubro en el que lleva todas las de perder contra “Oppenheimer”, pero igualmente fue un choque que no pasó inadvertido. Aunque el caso no sea el mismo, recuerda en parte lo que ocurrió en 1993 con la descalificación de “Un lugar en el mundo”, de Adolfo Aristarain.