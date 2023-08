Boca recibió con gran expectativa a Cavani

Cavani podría debutar en los próximos partidos ante Nacional, de Montevideo, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el 2 y el 9 de agosto en Montevideo y en La Boca, respectivamente. “Ojalá pueda regalarles muchas alegrías a esta gente que me recibió con alegría, abrazos y hasta besos (...) Todavía no me vieron en la cancha y me demuestran la pasión de este club, y voy a prepararme para darlo todo, al 100%”, señaló. Y agregó: “No veo la hora de volver a empezar a correr atrás de la pelota. Las ganas no faltan (de jugar el miércoles)”.