Para el partido Quilmes vs Nueva Chicago, la AFA anunció una prueba piloto con público visitante en la Primera Nacional + Seguir en









El ente que rige el fútbol argentino confirmó el regreso del público visitante en la segunda categoría, en partidos puntuales del ascenso, donde volverán a convivir las dos parcialidades en las tribunas.

La AFA anunció una prueba piloto con público visitante en la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la implementación de una prueba piloto para el regreso del público visitante en el fútbol de Ascenso, en una medida que busca avanzar hacia la normalización de la presencia de ambas hinchadas en los estadios.

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La iniciativa se llevará a cabo en partidos puntuales de la Primera Nacional, donde volverán a convivir las dos parcialidades en las tribunas, algo que no ocurría de manera regular desde hace más de una década.

Los encuentros elegidos para esta experiencia serán Quilmes frente a Nueva Chicago y Colegiales contra Temperley, en el marco de la décima fecha del campeonato.

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La AFA informa que los partidos correspondientes a la fecha 10 entre Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley, tendrán parcialidad visitante a modo de prueba piloto.



https://t.co/8Vs33pj2s0 pic.twitter.com/zzqoQ2fckg — AFA (@afa) April 8, 2026 La medida se implementará con un fuerte operativo de seguridad y en coordinación con autoridades de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y analizar una posible extensión a otros partidos.

Desde la AFA destacaron que el éxito de la prueba dependerá del comportamiento de los hinchas y remarcaron la importancia de vivir los encuentros “como una fiesta del deporte”, en un mensaje dirigido a las cuatro parcialidades involucradas.

El regreso del público visitante representa un paso significativo dentro del fútbol argentino, que desde hace años busca recuperar una de sus características tradicionales, aunque bajo nuevas condiciones de seguridad y organización.