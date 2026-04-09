Por qué cambian de color las hojas en otoño y para qué sirve este proceso biológico de los árboles

Este fenómeno que ocurre cada año esconde una función vital para la vida vegetal y explica los cambios que muchos pasan por alto.

Al bajar las temperaturas, las plantas activan un mecanismo de protección que se nota en el color de sus hojas.

Cuando llega el otoño y bajan las temperaturas , el paisaje empieza a transformar los tonos verdes de los parques y veredas en amarillos, naranjas y rojos. Aunque muchos no lo entiendan, este cambio no es casual ni meramente estético, sino que responde a mecanismos internos de las propias plantas.

Aunque muchas especies mantienen su aspecto durante todo el año, otras pasan por distintos ciclos gracias al clima. Ese comportamiento permite entender cómo es que se adaptan a condiciones más exigentes y qué estrategias desarrolla la naturaleza para mantenerse con vida.

El factor principal detrás de esta transformación es la reducción de la clorofila , un pigmento fundamental para la fotosíntesis. Esta sustancia les da el color verde a las hojas y permite que las plantas generen energía a partir de la luz solar.

En el otoño, la disminución de la luz y el aumento del frío provocan que las hojas se desprendan, formando una capa protectora en el suelo.

Con la llegada del frío y la menor cantidad de horas de sol , la producción de clorofila disminuye y deja al descubierto otros pigmentos que ya estaban en la hoja, pero ocultos durante los meses más cálidos. Entre ellos están los carotenoides , responsables de los tonos amarillos y anaranjados . También surgen las antocianinas , que generan colores rojizos o violáceos, cumpliendo funciones específicas dentro del metabolismo vegetal.

De todas formas, no todas las plantas reaccionan igual. Los árboles caducifolios son los que modifican su color y luego pierden sus hojas, pero los perennes mantienen su follaje verde porque cuentan con mecanismos que protegen la clorofila durante todo el año.

Para qué sirve este proceso

Este proceso está muy lejos de ser un simple cambio visual, ya que es un fenómeno que forma parte de una estrategia de supervivencia. Cuando las condiciones dejan de ser favorables, los árboles reducen su actividad y priorizan la conservación de recursos.

Uno de los objetivos principales es recuperar nutrientes, por eso antes de desprenderse de las hojas, la planta reabsorbe elementos esenciales como nitrógeno y fósforo. Estos quedan almacenados en el tronco y las raíces para ser reutilizados más adelante.

Además, el cambio de color está vinculado con la protección frente a la luz. Algunos pigmentos actúan como una especie de filtro que evita daños en los tejidos mientras que el árbol finaliza ese proceso interno. Además, al perder las hojas, el árbol reduce la pérdida de agua formando una capa de células en la base de cada hoja que facilita su desprendimiento.

Estos mecanismos permiten que la planta entre en una especie de pausa biológica, manteniéndose con reservas acumuladas hasta que las condiciones mejoren y se pueda retomar su crecimiento sin problema alguno.

Plantas otoño frío Durante el otoño, las plantas detienen su crecimiento activo para prepararse para las bajas temperaturas. Pexels

Qué plantas se deben podar durante el otoño

El otoño también es un momento importante para el cuidado del jardín, ya que la poda ayuda a preparar las plantas para el invierno y favorece un mejor desarrollo en la siguiente temporada. Lo más recomendable es intervenir en árboles y arbustos de hoja caduca, como los robles, porque en esta etapa ya completaron gran parte de su ciclo anual.

También es un buen momento para trabajar sobre plantas ornamentales como hortensias, lilas y jazmines. En el caso de los rosales, lo mejor es cortar justo después de su última floración para estimular el crecimiento de nuevos brotes más adelante.

Por el otro lado, las trepadoras requieren una atención más especial, ya que muchas desarrollan ramas largas durante el verano que pueden debilitarse con el frío. Por eso, un corte adecuado permite ordenar su crecimiento y evitar problemas a futuro.

La poda no solo mejora el aspecto general, también cumple una función sanitaria, debido a que, al retirar las partes secas o dañadas, se reduce el riesgo de plagas y enfermedades. Además, favorece la circulación de aire y el ingreso de luz en el interior de la planta.

Para tener los mejores resultados, es importante hacer cortes prolijos y evitar intervenir constantemente. Así cada especie va a poder atravesar el invierno en las mejores condiciones y responder con mayor fuerza cuando llegue la primavera.