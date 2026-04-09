El juicio por corrupción contra Benjamín Netanyahu se reanudará este domingo

El estado de emergencia por la guerra contra Irán había cerrado varias instituciones. Ahora, la actividad de los tribunales israelíes vuelven a la normalidad para tratar su causa por soborno y fraude, entre otros.

Un juicio por corrupción contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu se reanudará este domingo, luego del alto el fuego en Medio Oriente según informó este jueves el portavoz de los tribunales, pocas horas después de que Israel levantara el estado de emergencia impuesto a raíz de su conflicto con Irán . Encara cargos por fraude, por los que es investigado desde 2019.

Teherán comenzó a atacar el territorio israelí luego de un ataque suyo en conjunto con EEUU, el pasado 28 de febrero, alegando que el objetivo era impedir que proyectara su fuerza en el extranjero, poner fin a su programa nuclear y fomentar el derrocamiento de sus gobernantes.

El estado de emergencia, que había cerrado colegios y lugares de trabajo, se levantó el miércoles por la noche, ya que no se habían registrado misiles iraníes entrantes desde las tres de la madrugada (medianoche GMT) tras acordarse un alto el fuego. Los intensos ataques israelíes contra el Líbano por la presencia allí de Hezbolá han puesto en peligro la tregua desde entonces.

"Con el levantamiento del estado de emergencia y la vuelta al trabajo del sistema judicial, las vistas se reanudarán con normalidad", indicó un comunicado de los tribunales israelíes, añadiendo que tendrían lugar entre los domingos y los miércoles.

Netanyahu está acusado de los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza presentados en 2019 tras años de investigaciones. Su juicio, que comenzó en 2020 y podría acarrearle penas de cárcel, se retrasó repetidamente debido a sus compromisos oficiales, sin que se vislumbre una fecha de finalización.

"Con la vuelta al trabajo del sistema judicial, las vistas se reanudarán con normalidad", indicaron desde los tribunales israelíes.

Trump se hizo eco de las peticiones de Netanyahu al presidente de Israel, Isaac Herzog, para que le conceda el indulto, alegando el impacto que tienen las comparecencias regulares ante el tribunal en su capacidad para desempeñar sus funciones.

Por su lado, la oficina de Herzog indicó que el departamento de indultos del Ministerio de Justicia recabará opiniones para presentarlas al asesor jurídico del presidente, quien formulará una recomendación, según la práctica habitual. Por lo general, no se conceden indultos en medio de un juicio.

Los cargos contra Netanyahu, junto con los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023, dañaron su imagen. En paralelo, Israel celebrará elecciones en octubre y se estima que su coalición pierda.

Sospechan que Irán minó el estrecho de Ormuz durante la guerra con EEUU e Israel

Agencias de Irán difundieron un gráfico que sugiere que la Guardia Revolucionaria habría colocado minas marinas en el estrecho de Ormuz durante la guerra, en una maniobra que podría haber alterado el tránsito de buques en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

La información fue publicada por las agencias ISNA y Tasnim, esta última considerada cercana a la Guardia Revolucionaria. El material muestra un esquema con un gran círculo identificado como “Zona de peligro” en farsi, ubicado sobre el Esquema de Separación del Tráfico, el corredor habitual utilizado por los barcos para atravesar el estrecho.

Según el gráfico, esa área señalada sería el punto donde se habrían colocado las minas, lo que obligó a modificar las rutas habituales de navegación. En ese contexto, se observa que algunas embarcaciones comenzaron a desplazarse hacia el norte, más cerca del territorio continental iraní.