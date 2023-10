Charlas de quincho

Sin duda, la semana tuvo varios picos de tensión. En lo económico, el rally del dólar y los esfuerzos para controlar los movimientos de las “mesas” (que se logró a medias), mientras que en lo político, lo más característico fue la “guerra” de denuncias, seguidas por conferencias de prensa con que los principales candidatos se tiraron unos a otros. Con ese escenario, el candidato-ministro del oficialismo, Sergio Massa, no pudo ocultar el malestar que le causó la denuncia penal que el presidente, Alberto Fernández, le puso al libertario Javier Milei por su dichos sobre el valor del peso y una supuesta movida a la dolarización. “Fue un llamado a la corrida”, justificaban del lado del Presidente. “Lo quieren convertir en mártir. Que pueda bardear con la proscripción”, se quejaban alrededor de Massa que, fiel a su costumbre, nunca se muestra fuera de dominio. Por supuesto, que algunos legisladores muy alineados al kirchnerismo siguieron aventando el tema, sosteniendo que el economista apelaba a sus “fueros” para “incendiar” el país. “Alberto tiró la piedra y se las tomó”, se enojaba otro desde una oficina de Hipólito Yrigoyen y Balcarce, aludiendo al viaje a China que emprendió el mandatario el viernes (con una comitiva mínima), mientras en el país se conocía la inflación de septiembre de 12,7%.

Interna

Más movida aún fue la semana en Cambiemos, donde hay novedades todos los días, y el malestar ya no se puede ocultar. Es que los virajes son continuos y, en general, a destiempo. Por caso, además del fuego directo que recibió el eventual ministro Carlos Melconian, hubo conatos internos por el rol de los profesionales y exfuncionarios de las cuatro fundaciones que conformaban el equipo técnico original de Cambiemos, que le habrían hecho un planteo al ahora hombre de la Medierránea cuando se supo que Enrique Sewacht, Rodolfo Santangelo, Juan Manuel Garzón, y hasta Daniel Artana, de Fiel, ya tendrían cargos asignados, mientras que los que trabajaron en casi todos los programas (que parecen haber sorprendido a Melconian, por su grado de complejidad y avance), hasta ahora no fueron convocados. Algo parecido sienten los militantes que le hicieron el “aguante” a Bullrich en la (feroz) interna con Horacio Rodríguez Larreta y que ahora, dos meses después, se enteran de la propuesta para ser jefe de Gabinete, y hasta Fernán Quirós podría ser el titular de Salud de un eventual gobierno de la extitular de Trabajo (de De la Rúa) y de Seguridad (de Macri). “Si la idea era cerrar la grieta y sumar los estratégicos votos del otro lado, esas ofertas se tenían que hacer el 14 de agosto, y no a días de los comicios, dos meses después”, consideraba un reconocido analista, también desconcertado por la veleidosa estrategia de Cambiemos hasta ahora, mientras esperaban ayer el arribo de la candidata a Barrancas de Belgrano, en uno de los varios cierres que hará esa agrupación esta semana.