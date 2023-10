Charlas de quincho

Sin duda, para el ritmo local, las denuncias a políticos , el dólar y los preparativos para el Debate Presidencial II de anoche en la Facultad de Derecho (ver aparte), se llevaron toda la atención de una semana más que agitada aunque el sábado, con la noticia del inesperado y fulminante ataque de los palestinos de Hamas a Israel, se encendieron todas las luces rojas del mundo. En la Argentina, con los antecedentes de la Embajada y de la DAIA, ambos centros fueron inmediatamente puestos en custodia reforzada, igual que centros los religiosos, educativos, bancos, y otros lugares relacionados con la comunidad judía en el país. También prácticamente todos los candidatos hicieron un “recreo” en sus campañas, para manifestar su respaldo al país atacado, mientras crecen los temores internacionales por la escalada, y la reacción del primer ministro Benjamín Netanyahu a la agresión palestina, que se suma ahora al conflicto de 20 meses en el Mar Negro, entre Rusia y Ucrania. Hasta ahí, sin embargo, era el propio ritmo local el que no daba respiro e iban quedando temas y más temas por el camino. Desde la nueva designación de la jueza Ana María Figueroa por otros 5 años por parte del presidente Alberto Fernández (con lo cual ya son dos los poderes de la Nación vs. la Suprema Corte que se expidió por la negativa), o el anuncio del viaje que el canciller inglés, James Cleverly, planea hacer a las Islas Malvinas; pasando por la internación, finalmente, de la dirigente norteña Milagros Sala. La jujeña fue alojada en el Italiano de la La Plata, por una trombosis profunda

Ajedrez

“Cambiemos jugó al (ex) Rey (Mauricio Macri), y Unión por la Patria (UP) puso a la Reina en el tablero (CFK), señaló un dirigente del oficialismo bonaerense aludiendo a la reaparición, aunque con bajo perfil de la vicepresidenta, Cristina Fernández, particularmente activa “y exitosa”, según señalan en su entorno, en el Senado, donde logró no solo el quorum para tratar el pleno de Figueroa, sino también su aprobación, y la de 32 nuevos jueces y fiscales Mientras, algunos comentaban la reciente “adhesión” de CFK a Tik Tok, que responderían parte al “éxito” logrado por Javier Milei con esa red social, justificado en que “el 52% de los votantes tiene menos de 35 años y mayoritariamente son consumidores de Tik Tok y de YouTube”, explicó un especialista. Del lado de Cambiemos, los diferendos siguen a la orden del día, aunque la candidata Patricia Bullrich logró hacer “algo de pie” en los últimos días. Es que Macri, que para varios en ese frente, “quiere reservarse el rol de garantizar la gobernabilidad”, y además de declaraciones permanentes (no todas alineadas con la estrategia de campaña de Bullrich), hace también algunos movimientos “sospechosos”, que Milei aprovecha para fogonear. Tanto es así que “El nuevo culebrón Bullrich-Macri provocó hasta un pedido de explicaciones, de parte de nuestra candidata”, reconoció un colaborador cercano. “Porque tiene que ir al debate. Solo va a robar cámara”, se quejaban otros en el bunker de Plaza de Mayo, cuando se supo que Mauricio iba a acompañar anoche Bullrich, tal vez para intentar demostrar que “las cosas están bien”. Por supuesto que en todos los ámbitos, se recalentó, y aceleró, el tablero político, desde Entre Ríos, donde el desarrollista Rogelio Frigerio se habría “quedado” con algunos candidatos de La Libertad Avanza (LLA), hasta la estratégica provincia de Buenos Aires, ahora muy complicada por el tema “tarjetas de Chocolate”, e Insaurralde, lo que obligó al gobernador Axel Kicilloff a levantar también el perfil y, con bastante lógica, realizó el sábado una caravana a modo de cierre de campaña, que finalizó en el distrito más trascendente (y poblado) del Conutrbano: La Matanza. La sorpresa es que también se sumó al despliegue provincial, el candidato nacional, Sergio Massa, aunque el reconocimiento de Kicillof de que “estoy dispuesto a discutir la bicameral”, también tomó por sorpresa hasta los propios. Es que la libertaria Carolina Píparo, también aspirante a la Gobernación, plateó días atrás la inconstitucionalidad de los congresos bicamerales en las provincias (Buenos Aires es una de ellas) ya que el Senado es, justamente, para llevar la representación de las provincias ante la Nación, por lo que carecen de sentido en el nivel provincial, aunque algunas constituciones provinciales, ni alineadas a la Nación, los contemplen. Tanta es la actividad, que dentro del oficialismo parece que no hay tiempo, o ánimo, ni para armar la conmemoración del 17 de Octubre, la semana próxima, apenas a 5 días de la excluyente primera vuelta, y después de un fin de semana superlargo, que incluye viernes y lunes.