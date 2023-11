Charlas de quincho

Con el climax del debate final del domingo , la semana pasada fue febril. Entre el rebote del blue y allanamientos a cuevas. Más denuncias cruzadas. Los espías y el reflote de viejas causas. Enojo de la clase pasiva. Macri bajó un poco el perfil , aunque se mantiene muy atento en segundo plano. Se suman adherentes, de uno y otro lado . La recta final de la elección del próximo domingo aún no descarta sorpresas y hasta almuerzos casi como cierre de campaña. Como la política, el clima también estuvo alterado y con extremos , pero igual, muchos Quinchos , formales como la Cena de Solidagro, o no tanto, como en el Congreso de Fiel, o el ganadero de Rosario, entre otras muchas reuniones, que fueron usinas de datos, chimentos y rumores. Veamos:

Clima

El que creía que había visto todo en materia política, seguramente se dio cuenta del error en la semana pasada, cuando una cada vez más recalentada Argentina no dio respiro en casi ningún frente aunque “la calle”, llamativamente, está mucho más tranquila. Desde el clima a la economía y, por supuesto, a la política, que en esta recta final de las Presidenciales 23 todavía puede presentar sorpresas, todo fue una sucesión ininterrumpida de hechos, varios difíciles de digerir para una sociedad casi colapsada por el bombardeo informativo. Con semejante tsunami resultó difícil, hasta en los Quinchos, enumerar los sucesos, aunque hubo varios “picos”, todo en medio de una guerra de encuestas que, en general, perdieron credibilidad, pero que se siguen multiplicando, mientras otorgan la delantera a uno u otro contendiente, y por márgenes escasos, como para no errarle demasiado. Ese ya era el escenario para el debate de los vicepresidentes, que entusiasmó más a la militancia que a la gente que, en gran número, se congregó frente a los televisores, y en algún caso, hasta con hinchada, que a la luz de las repercusiones en las redes y el día después, había dejado en ventaja a la Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza (vestida en forma poco adecuada para una eventual vicepresidenta), mientras que el por ahora jefe de gabinete, y candidato a vice, Agustín Rossi, lucía un tanto “amordazado” en sus respuestas. Pero para algunos, la lectura del verdadero resultado de aquel debate fue la salida pública que finalmente tuvo este fin de semana, la excandidata del PRO, Patricia Bullrich, con Villarruel en una especie de muestra de “unidad”, que aparentemente intenta enmascarar las duras internas que están lidiando ambas fuerzas. Con el debate presidencial del domingo esta lectura se profundizó, aunque los resultados se invirtieron (Massa lució más profesional y dominó el escenario, aunque no hubo nada extremo o contundente que marque cambios en la tendencia que ya venía). Es que tanto el PRO-Cambiemos, con parte del radicalismo, el larretismo, los “lílitos”, y hasta una parte del mismísimo PRO, enfrentan diferencias que no se achican; pero también los libertarios tienen lo propio, y si bien se venía tratando de mantener en voz baja, explotó después del acercamiento de Juntos, especialmente en la figura del expresidente Mauricio Macri, cuyo protagonismo es muy cuestionado, y no son pocos los que le adjudican tanto haber perdido las elecciones de 2019, como las sucesivas fracturas internas que debilitaron el frente, y lo volvieron a convertir hoy en una de las voces que más se escucha de ese espacio, lo que no todos reciben de buen grado.