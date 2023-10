Doce films argentinos en Sitges

La programación completa de Sitges es de lo más variada. Se anuncian versiones extendidas, con escenas inéditas, de “Calígula” (ahora 177 minutos) y “El resplandor”, muchas películas orientales y escandinavas, recordados films de Nicolas Roeg, Lucio Fulci, David Cronenberg, Fernando Di Leo, Takeshi Kitano, Ruggero Deodato, Takeshi Miike y varios otros, entre ellos, créase o no, Walt Disney (sus cortos de miedo de los años 30), además de documentales sobre Dario Argento, los imitadores de Bruce Lee, Laura Gemser y la “sharkploitation” surgida tres el éxito de “Tiburón”. Hay funciones aniversario de “King Kong” y “El exorcista”, preestrenos de “Pobres criaturas”, “El chico y la garza” y “La sociedad de la nieve” (parece que los veremos en el Festival de Mar del Plata), y unos cuantos títulos bastante locos. Por ejemplo, “All you need is blood”, “Mothers & Monsters”, “Winnie the Pooh: miel y sangre”, “Los leprosos y el sexo”, de México, y, para los niños, “Mi maestra se comió a mi amigo”. Más raro todavía, se ha programado una función de “El desprecio”, de Godard, que no es un film fantástico ni de terror, salvo para Michel Piccoli, que contaba “Soy el único partenaire de Brigitte Bardot que no pudo besarla en ninguna escena, y encima ella me trataba mal”.