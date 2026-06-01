"Backrooms" tuvo un debut arrasador en cines y marcó un récord de taquilla para el estudio A24

El estreno récord de Backrooms, es la cúspide de un año que logró atraer a los jóvenes de entre 18 y 25 años a los cines.

Tras un nuevo fin de semana de estrenos, el cine de terror vuelve a ser noticia. Tras el fenómeno reciente (y aún vigente) de Obssession , otra cinta del genero nacida desde una idea de YouTube vuelve a dominar la taquilla.

La película Backrooms de Kane Parsons del estudio A24 recaudó u$s81.4 millones en Estados Unidos y u$s118 millones a nivel mundial. A24 afirma que este es un récord de estreno número 1 para el cineasta más joven de la historia, Parsons, ahora con 20 años.

El estreno récord de Backrooms, es la cúspide de un año que logró atraer a la Generación Z a los cines (jóvenes de entre 18 y 25 años).

Este 2026 comenzó con la película autodistribuida del videojuego independiente Iron Lung , del youtuber Markiplier (u$s17,8 millones de dólares en su estreno, 40,8 millones en Estados Unidos, 50 millones en todo el mundo), y luego se intensificó con la adquisición de Obsession de Curry Barker por parte de Focus Features, que superó su estreno proyectado en Estados Unidos con un inicio de u$s17,1 millones, y se disparó en los fines de semana siguientes para convertirse en la película más taquillera de Focus Features en Estados Unidos con u$s104,7 millones de dólares, y una de las más taquilleras con u$s148 millones a nivel mundial.

Backrooms nació como un creepypasta de terror en internet donde las víctimas quedan atrapadas en laberintos interminables, oficinas con papel tapiz amarillo, alfombras húmedas y luces fluorescentes zumbantes, se creó por primera vez en 2019 en 4chan.

Los fanáticos han hido transformado el concepto en sus propias interpretaciones en Reddit, wikis de fans, juegos independientes en Roblox y Minecraft . Así entró en escena Parsons, también conocido como Kane Pixels, quien se convirtió en el rostro de esta locura digital creando The Backrooms: Found Footage, una serie de videos que acumula (hasta ahora) 224 millones de visitas.

A principios de 2022, varios productores comenzaron a interesarse por los cortos de Backrooms de Parsons. El gerente de 3 Arts, Will Rowbotham, y Luke Maxwell contrataron al entonces joven de 17 años. Ambos ayudaron a Parsons a convertir Backrooms en un largometraje. 3 Arts facilitó el proceso para obtener los derechos de la visión de Parsons sobre la propiedad intelectual de internet.

Un informe de UCLA sobre la Generación Z citado por el portal Deadline reveló que casi el 80% de los encuestados ven series y películas en YouTube o TikTok en lugar de en la televisión o en el cine. Por otro lado, un estudio de Ogilvy sobre la Generación Z encontró que el 92% de los jóvenes de entre 18 y 25 años confían más en las recomendaciones de los influencers que en la publicidad tradicional o los patrocinios de celebridades. Asimismo, el 83% de los fans de la Generación Z afirman saber que su participación influye en cómo los creadores y las marcas desarrollan contenido: los fandoms son participativos, lo que significa que la influencia es bidireccional. Markiplier, Barker y ahora Parson han demostrado que cuando ofrecen a sus seguidores un evento en la gran pantalla, acuden.

Con un costo de u$s20 millones y tremenda recaudación, Backrooms se une a un selecto grupo de filmes de bajo presupuesto (para los canones de Hollywood) en tener retornos de inversión que desafían la lógica económica de los grandes estudios.