Dolly Parton: un nuevo “Let It Be” con McCartney y Starr

La estrella de la música country Dolly Parton reunió a Paul McCartney y Ringo Starr, los dos sobrevivientes de Los Beatles, en una versión del clásico del cuarteto de Liverpool “Let It Be”, el cual formará parte de su próximo disco “Rockstar”, en el que interpreta temas propios y reconocidos éxitos del rock y el pop. Así lo anunció la propia cantante a través de su cuenta de Twitter, en la que además reveló que para el tema de Los Beatles también contó en su banda con Peter Frampton en la guitarra y Mick Fleetwood en la percusión.

“¡No hay nada mejor que cantar ‘Let It Be’ con Paul McCartney, quien no solo la escribió sino que también la toca al piano! Y aún mejor: Ringo Starr se sumó a la batería, Peter Frampton a la guitarra y Mick Fleetwood a la percusión ¿Cómo superarlo? ¡Muchas gracias chicos!”, escribió la célebre intérprete. Por su parte, McCartney replicó también desde su cuenta personal de la red social: “Gracias Dolly por hacer mi canción. Me encanta tu versión y estoy muy contento de estar a tu lado en esta. ¡A rockear!”. Según anticipó la revista Billboard, el próximo disco de la leyenda del country cuenta con unos 30 temas y figuras estelares como invitadas de la talla de Sting, Elton John, John Fogerty, Steven Tyler, Simon LeBon, Pat Benatar y Lizzo. Nacida en Tennessee, Parton, de 77 años, es una de las figuras más relevantes de la música country con más de 100 millones de discos vendidos e innumerables reconocimientos.