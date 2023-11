EE.UU.: la Bolsa trepa pese a la volatilidad de los bonos y a un Powell más agresivo

¿Quién dijo que la saga alcista de las tasas largas ya era historia? Se lo sostuvo aquí, en esta columna. ¿Y cómo, entonces, quedó sin comprador 24% de la emisión (que tuvo que ser absorbida por los dealers primarios a una tasa mayor que la prevista)? ¿Qué pasó? Por si fuera poco, minutos más tarde, Jay Powell, el mandamás de la Fed, recordó que la guerra contra la inflación prosigue, y que también las tasas cortas pueden ir más alto. Hay un incremento de 0,25% en el mapa de puntos del banco central para ser aplicado antes de fin de año y que los mercados de futuros ignoran sistemáticamente. ¿Habrá que revisar los planes? El jueves, la respuesta lucía afirmativa. El viernes, créase o no, la tormenta de los bonos ya había transcurrido. Las tasas largas bajaron todo lo que subieron, sin mediar demora ni explicación. El S&P 500 que cayó 0,80% por su culpa, escaló el doble. Cerró la semana 1,3% en alza, y por encima de 4400 puntos. No puede decirse que acá no pasó nada. Pasó de todo. Aun así, el camino ascendente sigue siendo el pasaje que ofrece menor resistencia.