El blue reaccionó a los anuncios con un fuerte salto de $23, a $552

“El dólar blue está subiendo porque el oficial y el ahorro han subido por impuestos, pero se lee como una devaluación. Asimismo, al alzarse los tipos de cambio, hay más demanda porque no se sabe qué va a pasar y la incertidumbre tracciona la compra de dólares”, opinó la economista de Grupo Broda Elena Alonso en diálogo con Ámbito.

Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, apuntó que las causas que justificaron el proceso de dolarización siguen vigentes, a pesar de las nuevas medidas. “No son más que una devaluación encubierta, sin alterar las condiciones estructurales de la economía y sin generar expectativas de baja de inflación”, observó. Y aseguró que, si los dólares alternativos suben (turista, ahorro, etcétera), no hay muchos motivos para que el blue baje en forma significativa.

En igual sentido opinó el economista Christian Buteler: “Lo que se anunció es una devaluación de alguna manera del dólar efectivo”. También apuntó que se comunicó un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, pero advirtió que todavía no implica un desembolso de dólares y que ese es un elemento que afecta la dinámica cambiaria. “De hecho, van a tener que pagarle al FMI este fin de semana y las reservas van a terminar el mes con alrededor de los u$s20.000 millones”, remarcó el analista. Así, la delicada situación de las reservas del Banco Central es otro de los elementos que inciden en la dinámica del dólar ilegal.

Salvador Vitelli, de Romano Goup, dijo que todo indicaría que, más allá de los anuncios, “los fundamentos macro no se han resuelto”. Y consideró que, si bien es un buen paso el acercamiento con el FMI, “aún sin detalles, genera nerviosismo, ya que no se sabe bien qué estaremos acordando y si aumentará la oferta de divisas (no estaría pasando)”. Asimismo, recordó que, hacia las PASO, la tendencia es dolarizadora y que el billete tiende a ofrecer cobertura para muchos ahorristas que lo usan como refugio.

Volatilidad

Sin embargo, no hay que menospreciar dos elementos más que mencionó el economista Pablo Ferrari, de la Universidad de Avellaneda: la volatilidad típica del dólar blue y la presión devaluatoria de ciertos sectores.

“En primer lugar, unas horas es pronto aún para analizar si esta suba del blue será validada los próximos días. Debe recordarse que, en más de una oportunidad, en los días siguientes a estos picos, el dólar blue suele bajar”, comentó. Y, en segundo lugar, recordó que “este mercado opaco y de bajo volumen suele utilizarse para generar señales devaluacionistas para inducir compras en el resto de los mercados”. Y mencionó que, si bien se anunció un incremento del tipo de cambio a los exportadores, “nunca quedan satisfechos”.

Lo que viene

Más allá de que la suba del dólar blue se dé en un contexto en el que se conocieron las nuevas medidas del Gobierno, Juan Alra, Portfolio Manager de Southern Trust sostuvo que “no hay un driver tan claro por el aumento del Blue, sino que más bien pareciera tratarse de una inercia general, normal cuando se toman medidas de tipo cambiarias”. También es esperable, según considera Quintana, que, “en la medida en que avance el proceso electoral, la tendencia a dolarizar persista”.

De todos modos, hay que esperar unos días para que el mercado digiera los efectos probables de los anuncios. Así lo advirtió Alra, quien aseguró que, hacia adelante, hay que estar atentos a si el dólar blue se mantiene en niveles tan altos o termina luego retrayéndose un poco.