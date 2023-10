El fin de la huelga con aumentos en Netflix

Al igual que ocurrió con los guionistas, que levantaron días atrás una huelga de casi medio año, los Actores de los Estados Unidos estarían por llegar a un acuerdo con las cámaras de productores y streamers. Y eso, si bien será un alivio para la continuidad de los proyectos, para el abonado a las plataformas podría no ser lo más atractivo. Según se publicó ayer The Wall Street Journal, Netflix está estudiando subir los precios en varios mercados de todo el mundo, pero es probable que empiece por Estados Unidos y Canadá. Según el informe, no estaba claro cuánto subiría Netflix los precios ni cuándo entrarían en vigor exactamente. El gigante de las plataformas declinó hacer comentarios sobre el informe. Sólo dejó trascender que no sumaría publicidad a sus transmisiones para compensar los gastos, algo que se rumorea desde hace dos años al menos. La información del diario hizo subir las acciones de la empresa de streaming más de un 3%.