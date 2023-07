El gasoducto, la guerra y la sequía en el cara a cara de Washington

No es una información más que se le presentará en vivo y en directo al director gerente para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés , y al encargado del caso argentino, Luis Cubeddu. Forma parte de los argumentos sobre el costo de la guerra en 2022 que debió enfrentar el país, cifra en la que no se ponen de acuerdo. Para Argentina el incremento de los dólares que debieron liquidarse por el alza de los precios internacionales de los combustibles llegó a unos u$s5.200 millones, mientras que para el FMI la cifra fue sensiblemente menor. El cálculo que llevará Rubinstein a Estados Unidos es que, si este año el ahorro energético llegó a los u$s2.200 millones, el número válido es el que plantea la Argentina.

Rubinstein y Madcur viajan a los Estados Unidos con una misión concreta: discutir la habilitación de los giros del FMI al país comprometidos para el cierre del primer semestre y que se demoran por el incumplimiento de las metas de reservas y emisión pactadas para el período. Lo que se discutirá en las próximas horas es que la fiscalización se anualice, y que no se juzgue al país por no haber cumplido las metas de emisión de 0,6% del PBI y de reservas por más de u$s5.000 millones tomando el período del primer semestre, sino como cálculo anualizado. Sería un matiz para resolver una cuestión de fondo más importante: Argentina no cumplió el acuerdo echándole la culpa a la sequía (que influyó, y mucho) y a la guerra, ni lo cumplirá en el resto de 2023. Sin embargo, ni el gobierno ni el FMI quieren que el Facilidades Extendidas se caiga hasta que haya otra gestión en la Casa Rosada. Mucho menos ir a elecciones con un acuerdo con el organismo que maneja Kristalina Georgieva caído, lo que implicaría un país peleado con los mercados financieros privados y públicos. Sergio Massa se niega a esa posibilidad. Pero también a devaluar, algo que exige el FMI.