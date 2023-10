El S&P Merval retrocedió 9,7% y perforó los u$s700

El S&P Merval cayó con fuerza ayer ante la incertidumbre por el balotaje que definirá al próximo presidente. Medido en dólares, el índice de acciones líderes de la Bolsa porteña perforó los 700 puntos.

El Merval se hundió 9,7% y se ubicó en las 591.691,800 unidades, luego de perder un 18,1% la semana pasada. Medido en moneda extranjera, se desplomó 9,3% a u$s693,60, mínimo en poco más de tres semanas. Las acciones líderes se derrumbaron hasta 14,5%, de la mano de Aluar. También cayeron con fuerza: Ternium (14,4%), Transener (12,7%), Grupo Supervielle (12,4%), banco BBVA (11,6%).

En diálogo con Ámbito, el operador Leonardo Svirsky sostuvo que este golpe sobre las acciones argentinas se debe a que “el tema energético genera mucha polémica y las últimas declaraciones del Gobierno no cayeron nada bien”.

Por su parte, Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com, opinó también en charla con este medio: “La verdad que las perspectivas económicas han empeorado radicalmente por la escasez de nafta y la expectativa de que el oficialismo pueda ganar, creo que lamentablemente, eso lleva a los inversores a tener mucha cautela”.

A su vez, mencionó: “El aumento de tasas del Banco Central también enfría la economía además de hacer bajar al dólar, y se crean incentivos para el carry trade más que para tomar riesgo en acciones. Pero creo que son efectos momentáneos, cuando arranque noviembre, el dólar se volverá a recalentar y con ello también otros activos como las acciones”.

“Estamos llegando cerca de la época de siembra de maíz, más al sur tenés girasol, si no tenés combustible en muchos lugares, no tenés producción y por supuesto después lo que impacta para todo el transporte. Entonces me parece que lo de hoy estuvo muy relacionado con este problema”, le dijo a Ámbito, el economista José Ignacio Bano.

Para Bano, el índice Merval por la zona de u$s700 está cerca de su promedio histórico. “Tendría que bajar un poco más todavía porque el Merval en dólares está siempre entre los 300 y los 1000 puntos, lo que implica que está más o menos cerca del promedio. Pero, ante incertidumbre, busca siempre situarse en la mitad de abajo”, explicó el economista.

ADR y bonos

Los ADR de empresas argentinas en Nueva York cerraron con mayoría a la baja ayer, con caídas de hasta 8,3%. La acción que más perdió fue Grupo Supervielle, seguida por Banco Macro (7,1%) y Edenor (6,5%). En tanto, la única que subió fue Mercado Libre (2,2%).

En tanto, los bonos en dólares bajaron por tercer día consecutivo y el riesgo país subió 0,86% hasta los 2.582 puntos básicos. En la plaza local, los títulos en dólares sufrieron mayoría caídas, encabezadas por el Bonar 2038 (4%), el Bonar 2035 (3,9%), el Bonar 2041 (3,5%), el Global 2030 (3,4%) y el Bonar 2029 (2,6%).