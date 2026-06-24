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24 de junio 2026 - 07:50

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 24 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

El Mundial 2026 comienza a definir su cuadro de eliminación directa con las últimas jornadas de la fase de grupos.

El Mundial 2026 comienza a definir su cuadro de eliminación directa con las últimas jornadas de la fase de grupos.

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La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo final con varios clasificados confirmados y equipos que todavía luchan por un lugar en los 16avos de final.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y la fase de grupos empieza a definir el panorama de cara a los 16avos de final. Con el nuevo formato de 48 selecciones, avanzan los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros, por lo que cada punto de la última jornada puede cambiar el destino de varios equipos.

Entre los equipos que ya aseguraron su lugar en la próxima ronda aparecen Argentina, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y Colombia, entre otros. La Albiceleste selló su clasificación tras la victoria ante Austria y, además, Lionel Messi alcanzó otro registro histórico al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Del otro lado, algunas selecciones ya quedaron eliminadas y no tienen chances de continuar en el torneo. Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá quedaron sin posibilidades matemáticas, mientras que equipos como España, Uruguay, Arabia Saudita, Ghana y otros todavía buscan asegurar su pasaje en una definición que promete tensión hasta el último partido.

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Mundial 2026: los partidos de la jornada de hoy y todo lo que se define

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Este miércoles 24 de junio comienza el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 con seis partidos que pueden definir el futuro de varias selecciones. La jornada marcará el inicio de las últimas fechas de cada zona y determinará quiénes avanzan a los 16avos de final y quiénes quedan eliminados del torneo.

La acción arrancará con el Grupo B, donde Bosnia y Herzegovina se medirá ante Qatar, mientras que Suiza enfrentará a Canadá. Más tarde será el turno del Grupo A, con República Checa ante México y Sudáfrica frente a Corea del Sur, en una jornada que tendrá en cancha a uno de los países anfitriones.

El cierre del día tendrá como protagonista al Grupo C, con Marruecos frente a Haití y Escocia ante Brasil. La expectativa estará puesta también en Neymar, quien podría hacer su debut mundialista con la selección brasileña en un partido clave para definir las posiciones finales de la zona.

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