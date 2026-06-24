Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 24 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Mundial 2026: los partidos de la jornada de hoy y todo lo que se define

Copa del Mundo FIFA FIFA

Este miércoles 24 de junio comienza el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 con seis partidos que pueden definir el futuro de varias selecciones. La jornada marcará el inicio de las últimas fechas de cada zona y determinará quiénes avanzan a los 16avos de final y quiénes quedan eliminados del torneo.

La acción arrancará con el Grupo B, donde Bosnia y Herzegovina se medirá ante Qatar, mientras que Suiza enfrentará a Canadá. Más tarde será el turno del Grupo A, con República Checa ante México y Sudáfrica frente a Corea del Sur, en una jornada que tendrá en cancha a uno de los países anfitriones.

El cierre del día tendrá como protagonista al Grupo C, con Marruecos frente a Haití y Escocia ante Brasil. La expectativa estará puesta también en Neymar, quien podría hacer su debut mundialista con la selección brasileña en un partido clave para definir las posiciones finales de la zona.