Es hoy: según una vidente brasileña habrá una abducción extraterrestre en el partido Brasil-Escocia

En sus videos sostuvo que una nave se llevaría a futbolistas y otra, de mayor tamaño, a cientos de personas presentes en el estadio Miami.

Entre los nombres que aparecieron en sus sueños, menciona a Neymay y Vinicius Jr.

La vidente brasileña Vó Bahiana aseguró que este miércoles 24 de junio se producirá una supuesta abducción extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026 .

La predicción, que difundió a través de varios videos publicados en sus redes sociales, sostiene que naves espaciales aparecerán sobre el Hard Rock Stadium de Miami y se llevarán tanto a espectadores presentes en el encuentro como a futbolistas . Entre los nombres, aparecen Vinicius Jr. y Neymar . A continuación, conocé los detalles.

La autora de la polémica predicción es Vó Bahiana , una reconocida vidente e influencer brasileña que acumula más de 24 millones de seguidores en redes sociales. Durante los últimos días compartió varios videos en los que aseguró haber tenido una visión sobre un hecho que ocurriría durante el Mundial 2026 .

Según explicó, todo comenzó a partir de un sueño que se repitió en dos ocasiones y que le generó gran preocupación. En uno de sus mensajes relató entre lágrimas lo que supuestamente observó: "Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó".

Sin embargo, aseguró que la situación se volvería aún peor minutos después: "La nave principal llegaba, una nave mucho más grande, y abducía a miles de personas del estadio".

Según sus predicciones, afectaría aproximadamente a 700 personas, incluyendo espectadores y algunas de las principales figuras de Brasil. Entre los nombres que mencionó aparecen Neymar y Vinicius Jr..

"Veía claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegaba", detalló.

La influencer afirmó además que las imágenes que observó fueron tan intensas que todavía le provocan miedo y angustia. "Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento", confesó y agregó: "Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso".

De acuerdo con su interpretación, la visión estaría relacionada específicamente con el encuentro que Brasil disputará ante Escocia en la última fecha de la fase de grupos. "Me está diciendo que este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido, en ese estadio en Miami, en los Estados Unidos", explicó.

A medida que se acercaba la fecha, las críticas y burlas en redes sociales aumentaron. Frente a esos cuestionamientos, Vó Bahiana decidió responder públicamente a quienes la acusaron de inventar la historia.

“Si esto no sucede y la gente me cancela, no tengo miedo de ser cancelada. Si fueran a cancelar, ya lo habrían hecho con otros tipos de predicciones. Como si no fuéramos a ver tantas tonterías, tantas payasadas. Lo único que me falta es una nariz de payaso. Como gente que no son líderes espirituales y dicen serlo", dijo en un video publicado en Instagram.

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Cuándo juega Brasil - Escocia

El partido entre Brasil y Escocia se disputará este miércoles 24 de junio a las 19:00 (hora Argentina) y corresponde a la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El encuentro está programado en el Hard Rock Stadium de Miami y el árbitro será el mexicano César Ramos.

El equipo de Carlo Ancelotti llega invicto a este compromiso luego del empate 1-1 frente a Marruecos y tras golear 3-0 a Haití. Escocia, por su parte, buscará sumar puntos importantes para mantenerse con posibilidades de clasificación a la siguiente ronda como los terceros mejores.