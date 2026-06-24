La deuda externa representó el 46,9% del PBI en el inicio de 2026: se redujo por primera vez en cinco trimestres + Agregar ámbito en









El INDEC informó que el stock de deuda subió en el primer trimestre, fundamentalmente por el Repo del BCRA, pero menos que el PBI en dólares.

La deuda externa representó casi el 47% del PBI en el primer trimestre. Gentileza: https://windykacja-info.pl/

La deuda externa representó el 46,9% del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer trimestre de 2026, lo cual significó un retroceso respecto del trimestre previo, algo que no pasaba hace rato. Sin embargo, en términos anuales hubo un incremento en el peso del pasivo sobre la economía argentina.

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El dato se desprende de los números publicados por el INDEC. Este miércoles el organismo informó que el stock de deuda externa bruta, a valor nominal, alcanzó los u$s321.783 millones al 31 de marzo de este año. Esto representó un incremento del 0,7% (u$s2.261 millones) respecto del cuarto trimestre de 2025.

Sin embargo, durante el mismo período, el PBI medido en dólares creció en una mayor proporción, debido tanto a la mejora de la economía a precios constantes como a la apreciación del tipo de cambio. Es por ello que el peso de la deuda sobre el producto se recortó, desde el 48,4% de fines del año pasado.

Aun así, vale recordar que el porcentaje que recibió el Gobierno de Javier Milei fue del 44,8%. Asimismo, la cifra actual está lejos del 39,1% alcanzado en el último trimestre de 2024, mínimo de la gestión libertaria.

El Repo del BCRA explicó la mayor parte del incremento de la deuda externa Los datos reportados por el INDEC en su informe de balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa mostró que el grueso del incremento de la deuda a valor nominal se verificó en el pasivo del Banco Central (BCRA), que trepó en u$s2.438 millones. Esto responde esencialmente al Repo contraído para pagar vencimientos previos.

image La deuda del BCRA explicó el 10,8% del total. La mayor parte (el 54,3%) la concentró el Gobierno general, aunque en este caso se observó una baja del 0,1% contra el trimestre previo, debido a la cancelación neta de préstamos. En cuanto a la composición de la deuda por moneda, aquella nominada en dólares explicó el 67,3% del total. Detrás le siguieron los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Internacional, con un 19,8% y el yuan, con un 6,5%. La deuda en moneda local apenas representó el 2,1% de la deuda externa.

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