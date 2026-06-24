Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 24 de junio

El dólar blue trepa 7% en junio.

El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 24 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.479 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 24 de junio El dólar CCL cerró a $1.555,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 24 de junio El dólar MEP cerró a $1.506,06 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 24 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 24 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.554,68, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 24 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.608, según Binance.