El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 24 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar global alcanzó su nivel más alto en un año mientras los inversores ajustaron las apuestas sobre la Reserva Federal
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El dólar blue registró el mayor salto diario de 2026 y se consolidó por encima de los $1.500
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 24 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.479 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 24 de junio
El dólar CCL cerró a $1.555,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 24 de junio
El dólar MEP cerró a $1.506,06 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 24 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 24 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.554,68, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 24 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.608, según Binance.
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