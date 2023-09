Entre el fuego cruzado con Javier Milei y el apoyo de Axel Kicillof

Sergio Massa cruzó al postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por la posición que el diputado nacional tiene sobre la venta de órganos, y calificó como “un horror” permitir el comercio de partes del cuerpo humano, al remarcar que “la vida de la gente no tiene precio”.

“Horror es que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio”, escribió Massa en su cuenta de la red social X (exTwitter) en respuesta a un hilo publicado por el legislador titulado “horrores de @SergioMassa”, en el que citó declaraciones del ministro sobre “dolarización cobarde” de la economía y las tasas de interés.

El candidato de UP replicó en su posteo el audio de una entrevista realizada a Milei, en la que el economista de ultraderecha se pronuncia sobre la venta de órganos y señala que “es un mercado más”

“¿Por qué todo tiene que regularlo el Estado? Es una decisión de cada uno, ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? “Mi primera propiedad es mi cuerpo, por qué no puedo disponer de mi cuerpo?”, señala Milei en ese registro.

En su hilo, Milei había refutado las declaraciones que replicó del ministro, en las que Massa afirma que “cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil, entonces, es una expresión de dolarización cobarde...” y agrega: “Lo que termina pasando es que las tasas destruyen los procesos industriales” porque, “como no sos el emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés”.

Además en un acto con fuerte tono de campaña que compartió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Massa aseguró que la provincia de Buenos Aires “va a ser el pilar” que pondrá al peronismo “camino a la segunda vuelta para seguir siendo gobierno en la Argentina”.

Fue la frutilla de postre que coronó un encuentro para aflojar las tensiones que habían aflorado por el anuncio de la suma fija para trabajadores formales.

Durante todo el acto, el mandatario provincial y el ministro de Economía se prodigaron halagos mutuos. “Si hay algo de lo que estamos tranquilos es que esta provincia va a ser el pilar que nos ponga camino a la segunda vuelta para seguir siendo gobierno en la Argentina”, cerró Massa, en una palmada de apoyo hacia Kicillof y un gesto de reconocimiento por la cosecha electoral en el principal distrito del país, donde el peronismo salió primero en las PASO pese a perder a nivel país a manos de Javier Milei.

Antes de que Massa se encargara del discurso de cierre, el mandatario kirchnerista le agradeció al ministro de Economía por “la pelea enorme” que está dando para negociar con los acreedores y sostener las políticas públicas heterodoxas pese a las presiones del FMI.

“Quiero agradecerte a vos, Sergio, porque has dado una pelea enorme para evitar que los condicionamientos, las limitaciones, las imposiciones que traen los acreedores producto de la deuda que irresponsable e ilegalmente tomó el gobierno de (Mauricio) Macri, que eso nos castigue más en la vida cotidiana y nos agregue más dificultades...”, elogió el gobernador.

“Son realidades lo que estás haciendo, Sergio, y creo que este último conjunto de medidas que se han tomado y que tienen en cuenta las necesidades de los jubilados, de los postergados, de los laburantes, muestra el camino de lo que vas a hacer cuando seas presidente de la Nación: trabajar incansablemente para defender los intereses de las pymes, de los laburantes, de la producción, del empleo, del desarrollo”, siguió Kicillof.