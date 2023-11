El Colón y una “Butterfly” realista, alejada de todo sentido romántico

Uno de los atractivos visuales de esta versión son los diseños escenográficos del argentino Nicolás Boni, quien regresa al Colón donde ya hizo “Pélleas et Melisande”, “Rigoletto” y “Altri canti”, una selección de arias de Monteverdi escenificadas por Pablo Maritano. Boni es doctor en Historia del Arte y licenciado en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, y desarrolla desde hace más de veinte años una reconocida carrera internacional en teatros de Europa, Estados Unidos, China y Latinoamérica. Es autor del diseño de escenografías de más de cincuenta títulos entre óperas, ballet, zarzuelas y musicales. Dialogamos con él:

Nicolás Boni: Cada espectáculo, integralmente, se puede plantear de distintas maneras. Por lo general es el director de escena quien da la idea central, la época en que estará ambientado, de qué forma la quiere, etcétera, pero muchas veces, cuando ya hay una relación aceitada con un director de escena, como por ejemplo la que tengo con Pablo Maritano, con quien aún en épocas de pandemia hicimos “Altri canti”, se trabaja la concepción en conjunto. A veces hay una idea visual muy fuerte, que propone el escenógrafo, y queda como eje. Es un juego de ida y vuelta todo el tiempo. Ahora bien, en lo que se refiere a lo tradicional y no tradicional, yo no me caracterizo tampoco por tener una visualidad de ultravanguardia.