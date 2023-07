Intentan llegar a la Corte por domicilio de Jorge Macri

El actor Nito Artaza intentará llegar a la Corte Suprema por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño de habilitar a Jorge Macri a competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad. La disputa es porque el ministro porteño no contaría con los 5 años de residencia que impone la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires o haber nacido en el distrito. Sin embargo el TSJ decidió no darle legitimidad a los demandantes, al contrario de lo que había hecho el tribunal electoral de la Ciudad que interpretó que ese lapso debía contarse como consecutivo y anterior inmediato a la fecha de las elecciones. La Corte Suprema, por su parte, consideró que no debía intervenir pero en “competencia originaria”.