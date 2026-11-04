Sergio Uñac en modo candidato avanza en recorrida por provincias e hizo escala en La Rioja + Agregar ámbito en









El sanjuanino trató a Javier Milei como un presidente que se va y habló de la importancia del interior en la Argentina que se viene. Defendió la industria y pidió limitar las importaciones para no afectar a la industria local.

Sergio Uñac con jóvenes.

El senador Sergio Uñac avanza con la instalación de su precandidatura presidencial. Hasta ahora es el único que se postuló abiertamente por el peronismo y sigue de gira por las provincias. Este jueves fue el turno de La Rioja, donde se reunió con el gobernador Ricardo Quintela, recorrido establecimientos productivos y mantuvo un intercambio con jóvenes adolescentes.

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“Viene el momento de que el interior pueda presentar un candidato donde el interior se sienta representado y él represente al interior”, lanzó Uñac en una indirecta contra sus posibles contrincantes Axel Kicillof y Sergio Massa, ambos oriundos del AMBA. Lo hizo acompañado del gobernador Quintela, de quien valoró como “un gran dirigente del interior que debe ser parte de la reconstrucción del peronismo nacional”.

En cada parada de la recorrida, Uñac estuvo acompañado de Quintela y los dos senadores nacionales que le responden: Gabriela Pedrali e Hilda Aguirre. Quintela sigue siendo una figura importante en el peronismo del interior, y uno de los pocos que quedan en funciones. Quedó frustrada su aspiración de ser el presidente del PJ nacional, pero no del armado para 2027.

En su análisis sobre el escenario local, Uñac definió a Javier Milei como “un presidente que se va” y pronosticó que “Lo que viene es una Argentina con sentido común, que cuida a las familias, a los jóvenes y propone desarrollo para todos”. Son varios los frentes que se le avecinan al Presidente, sobre todo después de las derrotas electorales del brasileño Flávio Bolsonaro y el estadounidense Donald Trump.

Uñac en la fábrica textil RITEX. Pidió limitar las importaciones para defender la industria. La campaña de Uñac bajo la bandera del interior Una de las apuestas del exgobernador de San Juan es posicionarse como el representante del interior. Son muchos los que dicen que el peronismo concentrado en el AMBA y le cuesta volver a representar a las provincias, hoy uno de los sostenes de Milei.

“Ya llevamos 9.471 kilómetros recorriendo la Argentina, provincia por provincia, porque el interior no se visita, se recorre”, destacó Uñac. Hasta ahora estuvo en Misiones, Corrientes, Catamarca, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, San Luis y La Pampa, además de San Juan, su provincia natal. En su recorrida en La Rioja estuvo en la fábrica textil RITEX. Allí se diferenció de la apertura amplia de la economía implementada por el Gobierno. “Importar lo que necesitamos, sí. Importar lo que sabemos producir es apagar el trabajo y nuestra industria argentina”, pidió.