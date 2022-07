Italia, ese remedio para melancólicas

La película de Barbara Topsøe-Rothenborg es tan agradable como inofensiva, y su previsibilidad no le quita, sobre todo a cierta franja de público que ya no está en edad de ir a ver superhéroes y podría sentirse identificado con alguno de sus personajes, el placer de un buen momento en el cine. Apenas al llegar las recibe la enorme sonrisa del posadero y “cuoco”, el joven Alessandro, y ese no es más que el primero de los estereotipos de un guión que juega despreocupadamente con ellos. De igual modo, la presencia entre los turistas del elegante y disponible Jacob (Troels Lyby), a quien las tres le han echado el ojo, en especial Vanja, apenas alienta el enigma de con cuál se quedará el hombre, y si habrá vida para esa relación más allá del final del viaje. En realidad, no todo cae en el lugar común, ya que si hay algo que distingue a “Una receta perfecta” del resto de las comedias de su género es un subtexto de amargo realismo que la lleva a evitar tonterías como “siempre hay una segunda oportunidad” o “la vida empieza a los 70”. No. En medio de los festejos de fin de año, porque han ido a pasar allí esa celebración, la filósofa del grupo, Berling, mientras se abraza con sus amigas, cita casi textualmente una reciente frase de Alain Delon: “Qué mierda es la vejez”.