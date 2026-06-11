Steven Spielberg reveló que quiso dirigir películas de James Bond pero fue "rechazado sistemáticamente" + Agregar ámbito en









El reconocido director habló sobre su deseo de dirigir una película sobre el agente 007 y cómo "Indiana Jones" cambió eso.

Spielberg esta de estreno con "Disclosure Day".

El legendario cineasta Steven Spielberg reveló que, al principio de su carrera quiso dirigir una película de James Bond y el fallecido productor de la franquicia, Albert "Cubby" Broccoli, lo rechazó "constantemente".

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“Siempre quise hacer una película de James Bond desde el día que vi Dr. No, así que llamé a Cubby después de Tiburón y me ofrecí”, dijo Spielberg en el episodio del miércoles del podcast The Rest Is Entertainment. “Le dije: ‘Si necesitas un director, me encantaría dirigir una’. Y me dijo que no”.

Unos años más tarde, Broccoli volvió a contactar con Spielberg para pedirle un favor. Quería utilizar la icónica melodía de cinco notas de la película de ciencia ficción clásica de Spielberg de 1977, Encuentros cercanos del tercer tipo, en la nueva película de Bond, Moonraker, cuyo estreno estaba previsto para 1979.

"Le dije: 'Te propongo un trato. Te doy permiso para usar las cinco notas si me dejas dirigir una película de Bond'", compartió Spielberg. "Y me dijo que no. Pero de todas formas le di las cinco notas. Así que me rechazaron sistemáticamente, al menos Broccoli lo hizo. Nunca me explicó por qué no me dejaba entrar en la familia Bond".

Indiana Jones en lugar de James Bond Spielberg tuvo la última palabra, ya que poco después estrenó dos de sus películas más taquilleras: En busca del arca perdida y E.T. Y resulta que escuchó la idea de Indiana Jones por primera vez durante una conversación sobre su rechazo al papel de Bond.

“Cuando le conté esa historia a George Lucas en 1977, cuando estábamos juntos en Hawái preparándonos para el estreno de Star Wars: Una Nueva Esperanza, me dijo: ‘Tengo algo mejor que Bond. Se llama Indiana Smith’, que era como se llamaba entonces”, reveló Spielberg. “Me contó la premisa de la saga de Indiana Jones, y así fue como conseguí el trabajo”. Ahora, con aún más clásicos en su haber, el tres veces ganador del Oscar tiene un mensaje para los actuales responsables de Bond: "Si alguna vez me pidieran que hiciera una película de Bond ahora, mi respuesta sería: 'No pueden pagarme'". La última película de Spielberg, Disclosure Day, está disponible en cines desde hoy.