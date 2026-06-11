Falleció un hincha alemán en la previa del partido entre México y Sudáfrica en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La emergencia se desató por un infarto sufrido en las inmediaciones del Estadio Azteca. Se trataría de un hombre de 81 años.

En la previa del partido inaugural se desataron incidentes entre las fuerzas de seguridad y manifestantes.

Un hincha alemán falleció en la previa del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica este jueves por la primera fecha del Grupo A. La victima sufrió un infarto en las inmediaciones del Estadio Azteca, según confirmaron las autoridades.

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“Hubo una situación de crisis en Rampa 2 del Estadio Banorte, CDMX, cuyo resultado fue que un masculino de aproximadamente 80 años, nacionalidad alemana, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Se confirma su fallecimiento. Se realiza enlace con autoridades consulares", comunicó la Sala de Crisis de Ciudad de México.

Se trataría de un hombre de 81 años que, según se pudo ver en videos por redes sociales, el personal médico realizó maniobras de reanimación en el lugar. Pese a los esfuerzos, no pudieron salvarle la vida.

En primera instancia, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México había informado que la victima había sido trasladada a un hospital para recibir atención especializada y que se encontraba estable. Horas más tarde se confirmo el fallecimiento.

Todavía no se confirmó si la emergencia comenzó dentro del estadio o en las afueras, ni si la muerte del paciente fue en la calle, en el traslado o en hospital.

Lo que sí se sabe es que este hecho no estuvo relacionado con los disturbios ocasionados en los accesos al estadio Azteca. Qué paso en las inmediaciones del Estadio Azteca en la previa del partido inaugural del Mundial 2026 Grupos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familias de desaparecidos, indígenas y jubilados se manifestaron en la puerta del estadio como protesta contra la presidenta Claudia Sheinbaum que no asistió al partido inaugural. Se desataron forcejeos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad luego de que un puñado de jóvenes armados con palos y bates rompieron los vidrios de vehículos los oficiales. Esto terminó en represión policial, que incluyó gases lacrimógenos. Además, hubo bloqueo de calles, se cerraron estaciones de Metro y vallados de seguridad.