Ivor Martinic: “Las fotos de familia suelen medir los momentos felices”

I.V.: Se trata de datos oficiales que se midieron a través de diferentes estrategias de medición. En 2015, El Salvador fue el país con la mayor cantidad de personas asesinadas por día en el mundo, y ese mismo año, en una encuesta relevante, los ciudadanos de El Salvador declararon que estaban viviendo la vida más feliz. La estadística ha cambiado desde entonces, pero a mí me interesaba el período en el que Guillermo Miranda, nuestro personaje principal, creció.

P.: ¿Cómo se confecciona la lista con los diez recuerdos felices, cuáles son?

I.V.: Durante el proceso de creación de la obra, le pedí a Guillermo que seleccionara sus fotos más felices de su vida, que a menudo fue traumática. Eligió 66 fotografías que consideraba representativas de sus momentos más felices, y en la obra mostraremos alrededor de diez de ellas. Las fotografías son un acto importante en la vida de todas las familias y, en su mayoría, se toman en momentos de felicidad, en momentos hermosos. Por eso pensamos que a través de las fotografías podemos adentrarnos en el drama feliz.

P.: ¿La obra representa su vida o su vida queda atrapada en esa obra?

I.V.: La obra representa lo que fue su vida, porque él ahora vive en España hace seis años. Todos los que conocen a Guillermo saben lo inspirador que es escuchar sus historias sobre la vida en El Salvador. Siempre habla de este país con una sonrisa y disfrute, pero al mismo tiempo lleva consigo muchos traumas por todo lo que ha vivido allí. Creció en una zona pobre, en una familia donde la violencia era común, y debido a su apariencia afeminada, a menudo experimentaba violencia en la calle.

P.: ¿Hay rasgos o temas que aparezcan en todas tus obras? ¿Cuáles?

I.V.: Sin duda. Creo que mis temas son la muerte y la familia. Son temas inagotables que me interesan. Recientemente, estrené en Croacia una nueva obra titulada Premio Gordo que aborda el tema de la amistad. Últimamente, me intereso por diferentes temas, y definitivamente esta obra es un gran paso, precisamente surgió en colaboración con Guillermo y habla sobre la vida de una persona real, no ficticia.

P.: Salta de la escena española a la argentina, ¿cómo ve la escena teatral allí y aquí? ¿Y en su país de origen?

I.V.: Existen muchas diferencias, pero también similitudes. En Croacia y en España, por ejemplo, no tenemos una escena independiente tan desarrollada como la que existe aquí. También me parece que aquí en la audiencia realmente le gusta el teatro como forma de arte; se habla sobre teatro en las calles, en los cafés, es parte de la vida cotidiana y eso es maravilloso. Las similitudes radican en las personas que se dedican al teatro: el talento se reconoce en todas las culturas, al igual que una buena actuación. El teatro es como un lenguaje universal compartido que todas las culturas entienden.