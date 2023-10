Susana Giménez anunció su despedida de los escenarios

image.png

Susana Giménez confiesa que hacer teatro la "cansa"

La conductora confesó que participar en obras es muy cansador y que al recibir la propuesta para la próxima temporada decidió que era la oportunidad perfecta para retirarse. “Recibí la propuesta y dije ‘bueno, entonces aprovecho y me retiro del teatro, porque realmente es lo que más me cansa”, aseguró en diálogo con LAM.

Susana explicó que “la televisión no cansa tanto porque es en vivo” y añadió los motivos por los que le dice adiós al teatro: “El teatro tiene mucha cosa, mucho cambio de ropa, de zapatos, de estudiar la letra. Siempre tenés que sentirte bien, no te puede doler la cabeza, el estómago o el pie, nada”, detalló.

La diva recordó los años que le dedicó a su profesión y principalmente a los escenarios. “Hice muchas obras, muchísimas”, señaló y reflexionó: “Trabajé mucho, no me daba cuenta al principio. Empecé a cumplir años y me dije: ‘¿Cómo me pasaron estos últimos 35 años de mi vida? Y bueno, sentada en el sillón de Telefe’”.

Si bien reconoció estar "cansada", Susana destacó que “amó todo lo que hizo” y mencionó las obras en las que participó. “Hacía dos funciones por día en 'La Mujer del Año' y 'Sugar'. En la revista hacíamos dos todos los días y 3 los sábados y domingos”, recordó.

“El dinero es importantísimo, más en Argentina que la economía está tan endeble, pero yo pienso que, aunque tengas plata, trabajar es fabuloso, es una cosa que a mi me encanta, me llena de alegría”, concluyó Susana.