La catástrofe del Titanic continúa cautivando al mundo con igual fuerza

El caso más singular de adaptación ocurrió durante la Alemania nazi. Joseph Goebbels, ministro de Propaganda, ordenó la realización de una película sobre la tragedia con el objetivo de desacreditar a los ingleses, y se la encargó al director Herbert Selping. Sin embargo, según los historiadores, Selping era enemigo del régimen, intentó no reflejar en el film todo lo que pretendía Goebbels en su caracterización de los británicos, y terminó en la cárcel, donde se suicidó (algunas versiones, más verosímiles, sostienen que lo asesinaron). Fue así que la película fue terminada por un actor, Werner Klingler, y aunque los resultados (e inclusive los efectos especiales) son sorprendentes, considerando la época, Alemania decidió no estrenarla. Goebbels evaluó que no era “edificante”, en tiempos de guerra, mostrar un desastre así. Recién, paradójicamente (o no), se estrenó en los años 60 en la Alemania del Este, justamente como testimonio contra Gran Bretaña.