La CGT ningunea el acuerdo Barrionuevo-Milei: “No merece ningún tipo de análisis”

Una comitiva de gremialistas se reencontró ayer en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) luego de un raid de seis actos organizados para apoyar la postulación de Sergio Massa. El almuerzo sirvió para poner en común el análisis de la situación de Unión por la Patria frente al último tramo de la campaña electoral , en particular a la luz de la crisis cambiaria de las últimas semanas y su efecto sobre los precios de la economía doméstica.

El ninguneo hacia Barrionuevo por parte de los presentes cobra más relieve si se tiene en cuenta que dos de los asistentes, Acuña y Benítez, forman parte de la estructura del gastronómico aunque no lo acompañan en su aventura política libertaria. Un primer indicio fue que la cena que Barrionuevo le organizó a Milei en Parque Norte el mes pasado no contó con la presencia de ninguno de los sindicalistas habitualmente alineados detrás suyo.

“No tenemos en cuenta lo de Barrionuevo. Ya conocemos al personaje y por eso no le damos personería ni influencia sindical. Podrá decir mil cosas y allá él, pero no forma parte de nuestro análisis lo que pueda decir, hacer o deshacer...”, amplió Martínez. El dirigente, virtual “canciller” de la CGT, sostuvo en la misma línea que “si la casi totalidad de sindicatos apoya a Massa es porque los otros candidatos son disruptivos y no garantizan para nada la gobernabilidad”.

El portavoz del encuentro analizó también las consecuencias de la corrida cambiaria de los últimos días y la atribuyó a “una especulación severa, fuerte e injustificada” con relación a los datos de la economía. Y si bien admitió un posible impacto en los precios consideró que el ministro de Economía y candidato de UP “sigue sólido, con una propuesta con sentido y un horizonte de previsibilidad”.

“Estamos cerca de la ‘Garganta del Diablo’ pero el Gobierno tiene las herramientas legales y administrativas para poner en caja un posible desbarajuste de precios”, agregó. El jefe de la Uocra confirmó, además, la participación de la CGT en el acto del oficialismo el próximo martes en Sarandí.