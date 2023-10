La opción de dolarizar cada vez gana menos adeptos en el mundo financiero

Desde que la dolarización se convirtió en una potencial posibilidad para el futuro mediato casi desde todos los frentes académicos y profesionales locales y a nivel mundial llovieron críticas contra la idea de implementarla en Argentina. Los últimos que se sumaron al ejército de críticos de la iniciativa de La Libertad Avanza fueron el reconocido Institute of International Finance (IIF), think tank de la banca internacional y el no menos influyente banco de inversión Goldman Sachs. Quienes firman los estudios son en el caso del IIF, Martín Castellano, economista argentino que además de su expertise profesional, aporta una visión enriquecida por un amplio conocimiento de la economía argentina y su historia, y del entramado político criollo; mientras que en el caso de Goldman es Alberto Ramos, economista jefe para la región con un impresionante track récord en Wall Street.