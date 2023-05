Lo que se dice en las mesas

Mientras algunos siguen digiriendo el IPC de abril, otros ya se “calzan el casco”, como dijera allá por los noventa el recordado economista Adolfo Canitrot (mano derecha de Juan Sourrouille), para anticiparse al del mayo que también viene “picado”. Las últimas medidas, dejaron sabor a poco, y el mercado quiere ver los “verdes” para creer. Incluso, ante la cercanía de las PASO, muchos se sorprenden que no solo no aparece en escena, como de costumbre, el “trading electoral” sino que además varios bonos coquetean con precios mínimos históricos. Fin de semana con anuncios. Una reacción con sabor a poco y solo profundización del cepo. Algo mejor la actividad aunque se espera que lo que viene en los próximos meses no sea tan bueno, sobre todo, por el impacto de lleno de la sequía. Al respecto, se reconoce que lo visto en el primer trimestre fue mejor de lo esperado, ya que cayó menos de lo que se pensaba previamente. Claro que hay una gran hetereogeneidad. Consumo y turismo apuntalaron el nivel de actividad. Entre los que se quieren sacar los pesos de encima y los que vienen a gastar menos dólares y euros que en sus países de origen por más bienes y servicios aquí, se explica los datos del PIB trimestral. También a nivel sectorial, lo de energía y minería es destacable. Algunos analistas consideran que dado el contexto recesivo que se estima va a profundizarse estos meses, le debería ser más complicado a las empresas subir más los precios, lo que podría ser un pequeño dique de contención inflacionario. Lo que sí hay es un boom de bonos corporativos dólar linked.

Entre los últimos movimientos del libro de pases, el grupo financiero Adcap selló el de Sebastián Azumendi (ex Draco Capital), quien acumula dos décadas de experiencia en varios bancos de inversión de Wall Street, y ahora será el nuevo “head of international sales and trading” de Adcap Securities. Azumendi arrancó en el Banco Santander en el 2000 y luego fue trasladado a la sede en Nueva York por casi diez años. Más tarde se desempeñó en el UBS y en Mizuho para luego volver al país como “head of trading” en el Itaú. Otro movimiento mencionado en el mercado fue el de Federico Pérez quién reemplaza a Pablo Santiago en la gerencia de Wealth Management del Banco Mariva. Pérez venía desempeñándose como gerente de inversiones de la gestora del grupo, Mariva Asset Management desde noviembre de 2020 tras ser portfolio manager en Axis Inversiones y en Standard Investments, y antes analista de Moody’s.