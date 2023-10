Lo que se dice en las mesas

Si bien siempre se juega y apuesta bajo incertidumbre, pero no con el nivel con que los inversores enfrentan la primera vuelta electoral del próximo domingo. En las mesas “rezan” y sobre todo en el llamado “círculo rojo” porque ninguno (por no decir Milei) se alce con el triunfo total. Las preferencias son que haya balotaje, sí o sí, por lo menos para que los votantes tengan otra oportunidad de “razonar” el sufragio final el 19 de noviembre. Las cartas ya están echadas, resta solo esperar a la noche del domingo, sin Sofovich claro, dicen los sub-50/60. Hubo gran cantidad de encuentros a lo largo de los últimos días, sobre todo los tradicionales “Investor Day”, entre los cuales se destacaron el de BCP Securities donde disertaron los economistas invitados Martín Redrado y Carlos Melconian, además del economista jefe del anfitrión, Walter Molano; el de Compass donde vino gente de Ninety One y de Wellington a compartir oportunidades de inversión para la clientela criolla; hasta el “glamoroso” de Latin Securities en Villa La Angostura donde reunió a varios popes del mercado.