Nueva obra de Sofía Coppola indaga en la biografía de Priscilla Presley

Esposa de Elvis y madre de Lisa, Priscilla Presley, sobreviviente del legado, hoy tiene 78 años y su vida fue llevada al cine por Sofía Coppola, hija del director de “El Padrino”, quien conoce muy bien las ventajas y desventajas de pertenecer a una familia de artistas famosos. Priscilla quedó embarazada de muy jovencita de Lisa, Elvis le llevaba 10 años, y su historia personal, al igual que la de Elvis que se contará por primera vez desde su punto de vista, se conocerá el mes próximo en el Festival de Venecia, antes de su lanzamiento en plataformas (el film no será estrenado en salas de cine). “Estoy muy nerviosa porque es mi vida”, dijo ayer Priscilla en una nota publicada por la revista especializada The Hollywood Reporter. Sofía Coppola adaptó el guión de las memorias de Priscilla, “Elvis y yo”, que se publicaron en 1985. Con este film, Coppola continúa en una línea coherente con el resto de su filmografía, en donde suele retratar la vida y los deseos de mujeres jóvenes, ficticias o no, como hizo en “Las vírgenes suicidas” (1999), “Perdidos en Tokio” (2003) y María Antonieta (2006). “Sé por mi familia lo que es estar dentro de un clan del mundo del espectáculo”, dijo la cineasta a la misma publicaciónCoppola. “Sé que al crecer, la gente te mira de otra manera. Y también vivir en una casa con mi padre, una gran personalidad, un gran artista y gran parte de nuestra vida girando en torno a eso. Y al ver la vida de mi madre, cómo intentaba encontrar su camino dentro del suyo, me sentí identificada”.