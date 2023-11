Puja de plataformas por el film “Coyote vs. Acme”

Coyote vs. ACME. Una película que estuvo a punto de no verse nunca.

Tras la fuerte reacción de ayer de sus creadores, y la repercusión en la industria y redes sociales, el estudio Warner (hoy fusionado con Discovery) dio marcha atrás en su decisión de archivar definitivamente su reciente producción “Coyote vs. Acme” (mezcla de animación y live action), y la subastará en un pequeño mercado del que participarán plataformas como Amazon Prime, Apple y Netflix. La decisión que tomó Warner el viernes de “cajonear” para siempre su film, el tercero que correría la misma suerte después de “Batgirl” y “Scoob Holiday Haunt” (de la serie de Scoocy Doo), lo que coincidió con la llegada de David Zaslav como titular de la megaempresa, fue un terremoto. La razón es que “Coyote vs. Acme” es una película terminada, que estaba destinada a estrenarse en cines, mientras que las otras dos aún estaban en fase de desarrollo.

La noticia de la marcha atrás fue ampliamente cubierta ayer por los medios estadounidenses especializados como TZM, Hollywood Reporter y Variety, sobre la base tanto de hipótesis como de conjeturas. Entre los interesados, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo, TZM mencionó a Amazon como principal contendiente, dado que Courtenay Valenti, directora de Cine, Streaming y Salas de Amazon Studios y MGM, fue una gran defensora de la película cuando trabajaba en Warner Bros como presidenta de Producción y Desarrollo. Durante la pandemia, Amazon Prime adquirió los films de Sony “Hotel Transylvania 4” y “Cenicienta”, entre otros. Amazon, además, se ha caracterizado por comprar productos terminados por u$s100 millones y convertirlos en éxitos. “Con la huelga de actores finalizada, y la necesidad de producto nuevo que tienen las plataformas, parece hasta absurdo que un estudio como Warner deje un activo de marca como ‘Coyote vs. Acme’ y asuma una amortización de 30 millones de dólares en una producción de 70 millones”, escribió TZM. Desde que Amazon también entró en el negocio de la exhibición de cine en salas, habrá que ver si Warner permite que su rival estrene de esa forma C”oyote vs. Acme”. Amazon también es una gran plataforma para dicho film, ya que el estudio tiene tres próximas películas con su estrella John Cena: “Heads of State”, “Ricky Stanicky2 y “Grand Death Lotto”.