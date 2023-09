Se activa hoy debate clave en el Congreso por reducción de jornada laboral: las propuestas

“Las leyes, cuando se trata de conquistar derechos, no son tan sólo un papel bien escrito, no nacen de un escritorio, nacen de la organización de la sociedad, nacen de la organización popular. La historia no nos cuenta cómo se escribieron las leyes, la historia nos cuenta los procesos políticos, transformadores, que luego otorgaron derechos”. Las palabras pertenecen a la diputada nacional Vanesa Siley, quien también es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales.