Suba del dólar pos-PASO: advierten por el impacto que tendría en la inflación

Luego del resultado de las PASO, el Banco Central elevó el dólar oficial hasta los $350. Una medida que, si bien fue avalada por el FMI, seguramente tendrá un impacto en precios y se verá reflejada en los índices de inflación de agosto y septiembre, según señalaron analistas consultados.

De hecho, los primeros sondeos realizados por consultoras privadas ya pronosticaban un salto en el IPC para este mes, producto de una mayor alza en los alimentos por el precio de la carne. Es por eso que, de acuerdo a algunas estimaciones, la inflación de agosto incluso podría alcanzar los dos dígitos.

“El Gobierno parece buscar hacer política de contención de daños, pero eso no implica que la fragilidad cambiaria y las expectativas electorales no tengan un costo sobre la inflación. El salto en la tasa de devaluación va a tener un impacto sobre los precios y la tasa de agosto difícilmente no supere los dos dígitos. El interrogante es si con estas medidas, sumadas a las de fines de julio, el mercado cambiario logrará cierta estabilidad hasta octubre”, analizó ante Ámbito Claudio Caprarulo, director en la consultora Analytica.

En tanto, según explicó Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, “la devaluación del Banco Central era una posibilidad que se venía barajando desde hace algunas semanas cuando se dieron a conocer los lineamientos del acuerdo con el FMI”. “Este rumor provocó mayor presión sobre los dólares libres y explica buena parte del aumento en las últimas semanas”, detalló.

“Ahora bien, lo que se busca con el encarecimiento del tipo de cambio es desalentar la demanda de dólares de manera que el Banco Central pierda la menor cantidad de reseras posibles. Recordemos que a día de hoy ronda en los u$s10.000 millones. Esto tendrá un efecto directo sobre los precios e impulsará a la inflación. Por lo que la suba de la tasa de interés buscará contener la demanda de pesos, de forma tal que la suba de los precios no se espiralice”, remarcó Moschet.

Luego de la suba del dólar oficial, sumado al impacto por la sorpresa en las elecciones primarias, los dólares alternativos también se dispararon este lunes y eso, aseguran analistas, también puede trasladarse a precios. “No sólo importa el oficial, el blue también”, reconoció el economista Camilo Tiscornia, quien agregó: “Hay que tener en cuenta que este salto ocurre a mitad de mes, con lo cual el impacto se va a repartir entre agosto y septiembre. Por otro lado, hay que ver si el tipo de cambio queda acá o sigue subiendo. No se puede saber. Todavía es difícil pensar en un número, pero ya es una realidad que la semana que pasó hubo un salto muy fuerte de alimentos”.

Julio

En este contexto, el INDEC dará a conocer este martes la inflación de julio. Un dato que, como remarcaron los analistas, verá reflejado en parte el salto de los tipos de cambio alternativos. Es por eso que, luego del 6% de junio, las consultoras pronostican que el IPC presentó una suba en torno del 7% en el séptimo mes del año.

Por caso, desde LCG señalaron que su relevamiento de precios de los alimentos “marcó una desaceleración en julio, rondando aumentos en torno del 5% mensual, lo cual aportaría 1,4 p.p. de inflación al IPC”. “Por otro lado, subas de precios regulados como transporte, combustibles, comunicaciones y colegios aportarían casi 1,6 p.p. al IPC. Por último, la suba del dólar paralelo hacia finales de mes podría incidir parcialmente sobre los registros de julio. Por lo tanto, esperamos que el dato de inflación de julio acelere respecto al mes anterior, ubicándose en torno al 6,7%-7% mensual”, señalaron desde la firma.

En la misma línea, el IPC (GBA) de Orlando Ferreres para julio registró un aumento de 6,6% mensual (en junio, la consultora había estimado un alza del 7,2%). “En cuanto a los principales rubros, Esparcimiento y Salud encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 9,1% y 8,8% respectivamente, seguidos por Bienes varios, que presentó una variación de 8,3%”, analizaron.

Lo cierto es que, si bien presentaría una aceleración con respecto a junio, el dato de julio podría tratarse de un nuevo piso con respecto a lo que el mercado espera para agosto y septiembre.