Tres distritos clave del conurbano donde Unión por la Patria se juega el día después de las PASO

La matemática del voto parece simple. Pero no lo es. El partido que más suma en las Primarias no siempre es el que gana en las generales. Y en Unión por la Patria lo tienen claro ya que los antecedentes son varios.

Los casos de La Plata, Lanús y Tres de Febrero sirven para poner blanco sobre negro en cómo no siempre la suma de todas las partes aseguran una victoria.

Pese a que el exintendente es el mejor posicionado en las encuestas, en caso de terminar ganando las PASO deberá asegurarse que los vencidos acompañen. Algo que no siempre se da de manera natural.

Basta con recordar el caso de 2019, cuando la camporista Florencia Saintout se quedó con una interna muy pareja ante la ahora ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En ese momento, el Frente de Todos sumó el 47 por ciento de los votos entre las cinco listas contra el 37 de Garro. Dos meses después, el intendente dio vuelta la ecuación y se impuso por el 48 por ciento ante el 40 de la oposición.

El resultado expuso que las diferencias internas superaron la idea de un voto orgánico y Garro sumó el respaldo de una porción de la torta electoral del peronismo.

En Lanús la historia no es tan diferente. Para estos comicios, Unión por la Patria no pudo llegar a un acuerdo y se quedó sin unidad. De esta manera, el camporista Julián Álvarez, el dirigente del Evita, Agustín Balladares, el gremialista Víctor De Gennaro y Nicolás Russo (Frente Renovador) saldrán a competir con la necesidad de revertir la imagen de las elecciones de 2019 cuando luego de una victoria contundente en las PASO contra el jefe comunal Néstor Grindetti, el peronismo no pudo sostener el voto.

Con cuatro listas en juego, el Frente de Todos alcanzó un 50 por ciento en un distrito históricamente peronista. Un bastión de la tercera sección. El jefe comunal, quedó 15 puntos por debajo. ¿Qué pasó en las generales? Grindetti lo dio vuelta y ganó por un dos por ciento.

Lo mismo pasó en las PASO de 2019 de Tres de Febrero. El Frente de Todos alcanzó un 48 por ciento de la mano de cinco listas contra el 36 del intendente, Diego Valenzuela. Sin embargo, en octubre, el jefe comunal también terminó ganando por 2 puntos. Ahora Juan Debandi y Liz Díaz intentarán cambiar la ecuación y ver si el que resulte ganador podrá conservar la totalidad de un voto que más allá de lo que demuestren las primarias, nunca está asegurado.