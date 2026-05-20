Afuera del Mundial 2026: los lesionados que se despiden de la competencia

Muchos de estos jugadores hicieron lo imposible para estar, pero su presencia en la Copa del Mundo está descartada después de lesionarse durante la temporada.

De cara al Mundial 2026 , el fútbol no se detiene a nivel clubes y eso preocupa a muchos seleccionadores. La intensidad del final de temporada en Europa no deja buenas sensaciones en distintos países, que ven cómo sus máximas figuras se lesionan y pierden la chance de ser parte de la competencia.

Ante este panorama, la Copa del Mundo ya sabe de antemano que perdió a grandes jugadores de cara a la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá . Varios de estos futbolistas eran indispensables para sus técnicos, por lo que sus bajas supondrán un duro golpe a la hora de definir la nómina.

Más allá de que son nombres importantes para cualquier plantel que dispute el Mundial 2026, el hecho de que estas lesiones dejen afuera a estrellas de candidatos al título les suma más peso a sus bajas confirmadas.

El astro del Real Madrid era una fija para Carlo Ancelotti, pero sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha a principios de marzo. Tras ser operado, la recuperación de ese tipo de lesión es de 8 a 12 meses , por lo que quedó completamente descartado para disputar la Copa del Mundo.

Estevao

La joyita del Chelsea es otro de los que se perderá el Mundial 2026 y le suma más dolores de cabeza al DT italiano. La Canarinha no podrá contar con el atacante, ya que el 18 de abril sufrió una lesión muscular de grado 4 en el isquiotibial derecho. Si bien evaluó la posibilidad de ser operado, porque el bíceps femoral estaba casi roto, decidió recuperarse sin pasar por el quirófano y quedó descartado para la nómina, sin un tiempo establecido para que retorne a la práctica de la actividad física.

Éder Militão

Otra baja de peso para Brasil y Ancelotti. El central del Real Madrid se rompió el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda y debió ser intervenido quirúrgicamente. La lesión se produjo el 21 de abril de este año y demandará 5 meses de recuperación, lo que también lo dejó afuera de la lista.

Ancelotti FIFA Ancelotti debió prescindir de varias figuras por las lesiones. FIFA

Hugo Ekitiké

La estrella del Liverpool estaba en un gran momento, pero el 14 de abril, en un duelo de la UEFA Champions League frente al París Saint-Germain, sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles derecho. Está descartado para el Mundial 2026 con Francia y tendrá una recuperación de entre 8 y 10 meses, por lo que se espera su retorno a las canchas para principios de 2027.

Serge Gnabry

La figura del Bayern Múnich y Alemania se perderá la Copa del Mundo. A los 30 años, el delantero sufrió a mediados de abril un desgarro del aductor del muslo derecho. El proceso de recuperación demandará cerca de tres meses, debido a que no es la primera vez que esa zona sufre este tipo de lesiones, por lo que se perderá lo que resta de la temporada y la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Joaquín Panichelli

El argentino que sorprendió a todos con su nivel goleador en el Racing de Estrasburgo sufrió un momento devastador. Durante un entrenamiento con la Selección Argentina en la Fecha FIFA de marzo, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, justo cuando se mostraba frente al DT que elegirá a los 26 representantes de la Albiceleste. Serán varios meses de recuperación, lo que lo dejó afuera de la oportunidad de representar a su país en el Mundial 2026.

Juan Foyth

Otra baja para Scaloni, aunque se produjo hace bastante tiempo. A finales de enero, el defensor del Villarreal debió abandonar el campo de juego en un duelo ante el Real Madrid tras realizar un mal movimiento en soledad. Horas después se confirmó la gravedad de la lesión: rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Se operó dos días después y los tiempos de recuperación indicaron que podría regresar recién entre finales de octubre y principios de noviembre.

Foyth Cuenta de X: @JuanMFoyth Foyth es uno de los campeones del mundo que se perderá el Mundial 2026 por lesión. Cuenta de X: @JuanMFoyth

Fermín López

Es una de las bajas más recientes, ya que ocurrió el pasado domingo 17 de mayo, en un duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga, con los Culés ya consagrados campeones del certamen. España pierde a una fija en la convocatoria, debido a que se confirmó que sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. La lesión lo alejará de las canchas entre 2 y 3 meses y quedó confirmada su baja para la Copa del Mundo.

Xavi Simons

La estrella de los Países Bajos tuvo una temporada para el olvido con el Tottenham. Su equipo luchará por no descender en la última jornada de la Premier League y él no puede ser parte del once desde finales de abril, ya que en el triunfo ante Wolverhampton sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Su recuperación demandará de 7 a 9 meses tras ser operado.

Matthijs de Ligt

Otra ausencia de peso para los Países Bajos. El segundo capitán arrastra una lesión en la espalda que persiste desde hace tiempo. Se operó el lunes 20 de abril de este año y se esperan de 3 a 4 meses de ausencia. Una baja más que sensible para la Naranja Mecánica.

De Ligt Cuenta de X: @OnsOranje El referente de la Naranja Mecánica será una baja de peso en la lista final de los Países Bajos. Cuenta de X: @OnsOranje

Jack Grealish

El hombre que volvió a desplegar toda su calidad en las canchas tras su llegada al Everton sufrió un enorme revés. Había hecho los méritos suficientes para ser una fija en la lista de Inglaterra, pero sufrió una fractura por estrés en el pie izquierdo y fue operado el 9 de febrero. Después de tres meses sin poder mover la zona afectada, deberá realizar una rehabilitación que todavía no tiene fecha exacta de regreso, lo que lo deja descartado para el Mundial 2026.

Quiénes están en duda

Hay varios nombres que harán que los entrenadores tengan que esperar hasta último momento para saber si serán parte de la nómina final de 23 a 26 jugadores que las selecciones deberán presentar el 2 de junio. Por ejemplo, Marcelo Bielsa aguardará para saber si podrá contar con Joaquín Piquerez, del Palmeiras, y José María Giménez, del Atlético Madrid.

Por su parte, Scaloni espera por dos situaciones muy importantes. Cristian Romero trabaja con los médicos del Tottenham y la Selección Argentina con el objetivo de llegar. Nico Paz, según trascendió en los últimos días, tiene una fuerte molestia en la rodilla, pero busca cerrar la temporada jugando para que el Como clasifique a la UEFA Champions League, lo que pone en riesgo su físico y alarma al cuerpo técnico de la Albiceleste.

Bielsa Cuenta de X: @Uruguay Bielsa espera que dos titulares lleguen en óptimas condiciones, aunque el tiempo le juega en contra. Cuenta de X: @Uruguay

En Europa, Croacia aguarda buenas noticias desde Inglaterra, donde Josko Gvardiol atraviesa la etapa final de su recuperación tras una fractura en la tibia. Arda Güler, la esperanza de Turquía tiene una lesión muscular que lo dejó afuera de los últimos partidos del Real Madrid, aunque se espera que llegue en buenas condiciones a la Copa del Mundo.

Pero el caso más importante es, sin lugar a dudas, el de Lamine Yamal. El astro del Barcelona tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. No está descartado, pero sí se perdería los primeros partidos del Mundial 2026. Tras ejecutar un penal el 22 de abril ante Celta de Vigo, mostró gestos de dolor que preocuparon a todos en España.

El desgarro de grado 2 requiere una operación, pero esa alternativa quedó descartada porque significaría perderse el certamen de selecciones. La idea principal del cuerpo técnico de la Furia Roja es prescindir de él en los amistosos previos y en los partidos de la fase de grupos ante Cabo Verde y Arabia Saudita, con la proyección de que pueda jugar ante Uruguay el 26 de junio, en el último choque de la primera ronda.