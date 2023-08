Visita oficial a Japón: interés por inversiones en energía y minería

De la reunión participaron Toyota, Mitsubishi, ITOCHU, Mitsui & Co., Sumitomo, Keidanren, Sojitz Research Institute, Inter-American Development Bank (IDB); The Japan Chamber of Commerce & Industry; The Tokyo Chamber of Commerce & Industry y el Japan External Trade Organization (JETRO). Posteriormente, Cafiero mantuvo una reunión de trabajo con su par japonés, el ministro de Asuntos Exteriores, Yoshimasa Hayashi, y de Economía, Comercio e Industria, Nishimura Yasutoshi.