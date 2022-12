El adiós a José Ángel Trelles

Anteayer, a los 79 años, murió José Ángel “Pepe” Trelles, destacado cantor y protagonista de musicales como “El diluvio que viene”. En los inicios de su carrera, Trelles había sido convocado por Astor Piazzolla para integrar su Octeto Electrónico como intérprete de las obras con textos de Horacio Ferrer, con el que recorrió teatros de la Argentina y Brasil hasta llegar a actuar en el Carnegie Hall de Nueva York. También cantó junto a Estela Raval, Víctor Heredia, Alberto Cortez, Raúl Lavié, Rubén Juárez, Héctor Stamponi, Daniel Binelli, el Sexteto Mayor y La Camerata Porteña. Además del citado, otros musicales de los que participó fueron “Juana Azurduy”, “El Principito”, “¿Qué has hecho de mí?”, “El patio de la Morocha”, “Lo que me costó el amor de Laura” y la operita “María de Buenos Aires”, también de Piazzolla-Ferrer, que encabezó junto a Milva. Trelles también compuso y compartió con Sandro los créditos de dos canciones “Desde este lugar del mundo” y “Lo que no pudo ser”. Fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires en 2013, y hace seis años editó el disco “Hay que decir ahora”, donde por primera vez asumió composiciones propias.