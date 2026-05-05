El boom de los medicamentos para adelgazar impulsa a la industria pero enciende alertas por un posible efecto burbuja

La situación enciende algunas alertas en el sector farmacéutico. Este tipo de medicinas superaron inclusos a los oncológicos.

La venta de medicamentos para adelgazar se encuentra en auge.

El auge global de los tratamientos para la obesidad se consolidó como uno de los principales motores de la industria farmacéutica , pero también comenzó a generar señales de alerta. Un informe advirtió que esta expansión podría derivar en un “efecto burbuja” con riesgos significativos para el sector.

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“La dependencia de la industria de estos medicamentos está creando un efecto de burbuja” , sostuvo el reporte de la consultora, que analizó las carteras de desarrollo en fase avanzada de las principales compañías biofarmacéuticas del mundo.

Por primera vez en más de una década, los medicamentos orientados a la pérdida de peso superaron a los oncológicos como principal fuente de valor en investigación y desarrollo.

Según el estudio, los tratamientos contra la obesidad ya representan el 25% de las ventas totales previstas de los proyectos en fase avanzada, un salto notable frente al 1% registrado en 2022 . En paralelo, el peso de la oncología descendió al 20% .

La venta de medicamentos para adelgazar superan a los oncológicos.

Este cambio de eje refleja una reconfiguración profunda del negocio farmacéutico, impulsado principalmente por la demanda global de soluciones para la obesidad y la diabetes.

El crecimiento reciente de la rentabilidad en investigación y desarrollo se explicó casi exclusivamente por los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar tanto la obesidad como la diabetes.

De acuerdo con Deloitte, si se excluyeran estos fármacos del análisis, la productividad de la I+D caería drásticamente, con una tasa de retorno de apenas 2,9%.

Este nivel de dependencia encendió preocupaciones sobre la sostenibilidad del modelo, ya que gran parte del rendimiento del sector quedó concentrado en un número limitado de productos.

El informe destacó que esta acumulación de valor en pocos medicamentos “superventas”, aquellos que superan los u$s1.000 millones en ventas anuales, expone a la industria a riesgos una vez que esos productos llegan al mercado.

En 2025, se contabilizaron 108 fármacos superventas en desarrollo, de los cuales solo 54 pertenecen a fases avanzadas. A pesar de representar apenas el 9% del total de medicamentos en desarrollo, se proyecta que generen cerca del 70% de las ventas futuras.

David Chapman, director de Ciencias de la Vida en Deloitte, explicó que “un número reducido de activos puede elevar el retorno de la inversión de toda la industria”, pero advirtió que este esquema también incrementa la vulnerabilidad frente a crisis clínicas, regulatorias o de acceso al mercado.

Innovación y nuevas tendencias en el sector

En paralelo, las farmacéuticas intensificaron su apuesta por tratamientos innovadores para maximizar su valor comercial. El peso de los medicamentos con mecanismos de acción novedosos creció hasta el 53% en 2025, frente al 35% del año anterior.

Este impulso incluyó desarrollos en terapias génicas, celulares y otras tecnologías avanzadas, aunque los GLP-1 continuaron liderando el segmento, con aproximadamente el 60% del valor total.

Costos en alza y presión sobre la rentabilidad

El crecimiento del sector también estuvo acompañado por un aumento sostenido en los costos de desarrollo. El informe indicó que el valor promedio para llevar un medicamento desde su descubrimiento hasta el mercado subió de u$s2.230 millones en 2024 a u$s2.671 millones en 2025.

A su vez, las ventas máximas proyectadas por producto alcanzaron los u$s598 millones, por encima de los u$s510 millones del año anterior. Sin embargo, si se excluyeran los medicamentos GLP-1, ese promedio caería a u$s353 millones, lo que evidencia nuevamente su peso determinante.

ozempic (1) Según el informe, la venta de estos medicamentos está creando un "efecto burbuja" en la industria. Archivo

Patentes, competencia y regulaciones

El escenario también se vio condicionado por el vencimiento de patentes clave. En países como Brasil, India y Canadá, la expiración de los derechos sobre la semaglutida, principio activo de fármacos como Ozempic y Wegovy, desarrollados por Novo Nordisk (NVO), abrió la puerta a una mayor competencia.

Este proceso podría impactar en precios, acceso y estándares de calidad, especialmente ante la posible entrada de productos genéricos.

“Las entidades regulatorias tienen que tener mucho criterio en aprobar, o no, la entrada de las moléculas”, advirtió a Bloomberg Línea Valney Suzuki, directivo de la farmacéutica.

El ejecutivo señaló que existen agencias con criterios estrictos que exigen evidencia clínica robusta, pero también otras que permiten aprobaciones más rápidas, lo que podría generar diferencias en los niveles de calidad.

El boom de los medicamentos para bajar de peso consolidó una nueva etapa para la industria farmacéutica, marcada por innovación, alta rentabilidad y fuerte demanda global.

Sin embargo, la creciente concentración del negocio en pocos productos, el aumento de costos y los desafíos regulatorios configuran un escenario donde el crecimiento convive con riesgos estructurales que podrían redefinir el futuro del sector.