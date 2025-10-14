Wegovy, el famoso fármaco para bajar de peso, ya llegó a la Argentina

Se trata de un medicamento con la misma droga que el Ozempic aunque con una dosis mayor. Está dirigido a pacientes con obesidad o sobrepeso.

Wegovy , la droga para bajar de peso que se popularizó en Hollywood, finalmente llegó a la Argentina este martes . El fármaco marcó un antes y un después en el mundo en los tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, con éxito demostrado para reducir el peso corporal, con beneficios adicionales para la salud cardiovascular y metabólica.

La droga que contiene es semaglutide, la misma que el Ozempic, aunque en una mayor dosis: este nuevo fármaco contiene 2,4 miligramos mientras que el otro tiene como dosis de 0,25, 0,5 y hasta 1 miligramo.

La otra diferencia entre las drogas es que el Ozempic está destinado a pacientes con diabetes tipo 2 mientras que el Wegovy está especialmente dirigido a personas con obesidad.

La inyección (se aplica una vez por semana) genera una disminución del apetito y un aumento de la sensación de saciedad, lo cual facilita un menor consumo de calorías y consecuente pérdida de peso. Los estudios clínicos probaron que logró reducciones de hasta 20% del peso corporal y la media de baja fue del 17%.

A partir de este martes, la medicación inyectable producida por el laboratorio danés Novo Nordisk ya se encuentra disponible en todo el país y se puede comprar con prescripción médica.

Para quién está indicada Wegovy

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la aprobó en 2023 como complemento de una dieta hipocalórica y mayor actividad física, dirigido a adultos con obesidad o sobrepeso que presenten al menos una comorbilidad asociada al peso como prediabetes, hipertensión, apneas del sueño o enfermedades cardiovasculares. Estos mismos criterios fueron utilizados por la FDA de Estados Unidos para su autorización.

También puede ser recibida por adolescentes mayores a 12 años, aunque está indicada sólo para aquellos con un índice de masa corporal (IMC) en el percentil 95 o superior y un peso mayor a 60 kg.

De acuerdo con un comunicado de Novo Nordisk, "es el primer agonista del receptor GLP-1 de aplicación semanal indicado para el control del peso corporal en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física".

Además, se detalló que el medicamento tiene un 94% de similitud con la hormona GLP-1 humana, y actúa reduciendo el hambre y aumentando la sensación de saciedad, lo que ayuda a las personas a comer menos y reducir su ingesta calórica.