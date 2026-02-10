Tras los procesamientos, el caso ANDIS continuará con otro juez

El jueves 12 de febrero finaliza la subrogancia del juez Casanello al frente del juzgado 11 donde está radicada la causa. Nuevo sorteo para determinar qué magistrado continuará a cargo de uno de los expedientes que más preocupa al gobierno.

El juez federal Sebastián Casanello no continuará con la causa en la que ayer dictó 19 procesamientos por los hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .El jueves 12 de febrero finaliza la subrogancia del magistrado.

Es que Casanello, que es titular en el juzgado federal 7 , estaba subrogando desde el año pasado en el juzgado federal 11 que está vacante desde que falleció Claudio Bonadio .

Las fuentes judiciales consultadas confirmaron que Casanello ya informó a la Cámara Federal que “no iba a solicitar prorrogar la subrogancia” , con lo cual deberá designarse otro juez para continuar con las causas del juzgado 11.

Ayer el juez firmó los procesamientos en la investigación que es impulsada por el fiscal Franco Picard i, que seguirá al frente del caso, ya que lo que cambia es solo el juez que firma por el juzgado federal 11.

Casanello podría haber solicitado una prórroga y permanecer un año más en ese juzgado, pero su decisión fue dejar esa subrogancia.

Así, en la Cámara Federal deberá efectuarse un nuevo sorteo entre los magistrados que estén en condiciones de tomar a su cargo el juzgado 11.

Cómo sigue el caso ANDIS

Una vez realizado el sorteo, el nuevo juez a cargo del juzgado 11 tomará todas las causas, incluido el expediente por las “coimas” en ANDIS, en el que ayer fue procesado su extitular Diego Spagnuolo junto a 18 personas.

La investigación es dirigida por el fiscal Franco Picardi, que seguirá con el caso y que ha avanzado con gran cantidad de elementos probatorios.

En rigor es el fiscal Picardi el que encabeza y dirige la instrucción de la causa, ya que tiene delegada la investigación

En la resolución, se ordenaron nuevas indagatorias y el juez dejó en claro que la causa que “el esquema delictivo parecería no agotarse en los hechos aquí probados”

El magistrado incluyó en la resolución un chat entre dos procesados –Pablo Atchabahian y Miguel Angel Calvete- que alude a “Caputito” y “Rioja” y en el que hablan de “alinear” y “cerrar filas”.

Se descuenta que los procesados apelarán ante la Cámara Federal, tribunal que ya intervino en el expediente al rechazar las nulidades interpuestas por algunos de los imputados que pretendían voltear la causa.

Ayer la Cámara Federal de Casación Penal también avaló el caso al confirmar el rechazo de las nulidades planteadas por integrantes de la familia Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, que aún no fueron llamados a indagatoria.

Varios imputados pidieron una pericia de los famosos audios atribuidos a Spagnuolo, los que dieron origen al caso, pero que no fueron utilizados como prueba ni por el fiscal ni por el juez. La Cámara ordenó una pericia sobre los mismos.