ANDIS: un fallo de la Cámara Federal reactiva el intento de los acusados para anular la causa Por Vanesa Petrillo + Seguir en









El tribunal consideró que el juez Casanello se apartó del procedimiento en el marco de un planteo de nulidad de los imputados y desoyó una orden previa del tribunal de alzada. La decisión no anula la causa, pero obliga a volver a analizar el pedido de la defensa.

La Cámara Federal cuestionó el accionar del juez Sebastián Casanello y ordenó reabrir el trámite del planteo de nulidad presentado por la defensa de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS.

La Cámara Federal declaró la nulidad de la resolución que había rechazado sin trámite un planteo de nulidad presentado por la defensa de Diego Spagnuolo, procesado en la causa que investiga presuntas irregularidades en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, quienes concluyeron que el juez de primera instancia Sebastián Casanello se apartó del trámite legal previsto y dictó un fallo inválido en diciembre del año pasado al rechazar in limine el planteo de nulidad defensivo

Según señaló la Cámara, el magistrado había desestimado la nulidad bajo el argumento de que se trataba de una cuestión ya tratada en un pronunciamiento anterior.

Sin embargo, los camaristas advirtieron que ese criterio era incorrecto, ya que el propio tribunal había devuelto previamente el expediente para que el juzgado “sustanciara el planteo de nulidad adjuntado”, lo que finalmente no ocurrió.

“El rechazo se dictó sin transitar el camino procesal indicado”, remarcaron Boico e Irurzun, al tiempo que señalaron que la resolución en la que se apoyó el juez ya había sido revocada por la Cámara el 4 de diciembre de 2025. Además, destacaron que tampoco se cumplió con la instrucción de despejar interrogantes relevantes antes de adoptar una nueva decisión.

No había fundamentos para un rechazo sin trámite En ese marco, el tribunal concluyó que no se estaba ante un supuesto de “manifiesta improcedencia” que habilitara un rechazo sin trámite y recordó que no pueden soslayarse las normas que regulan el procedimiento. Por esos motivos, la Cámara resolvió declarar la nulidad del fallo apelado y ordenó que el juez vuelva a intervenir en la causa “con arreglo a derecho”, es decir, tramitando debidamente el planteo de nulidad presentado por la defensa. El juez Eduardo Guillermo Farah votó en disidencia y avaló lo resuelto en primera instancia, al remitirse a los argumentos que había expuesto en un pronunciamiento anterior. La decisión no implica la anulación de la causa ANDIS ni un pronunciamiento sobre el fondo del planteo, pero sí obliga al juzgado a reabrir el análisis y dictar una nueva resolución respetando el procedimiento correspondiente. Hay quienes interpretan en los tribunales que la resolución de la Cámara es un paso procesal que busca abrir la puerta a un eventual dictado de nulidad de la causa. Las defensas desde un principio cuestionaron el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo, que los investigadores no usaron como prueba.