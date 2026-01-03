El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para analizar la operación militar de EEUU en Venezuela + Seguir en









Fue solicitado por el país agredido, además de Colombia y Sudáfrica, y cuenta con el respaldo de Rusia y China, miembros permanentes del organismo.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará este lunes una reunión de emergencia para discutir la operación militar "Resolución Absoluta", ejecutada por Estados Unidos para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

La sesión fue solicitada por Venezuela, Colombia, Sudáfrica y cuenta con el respaldo de Rusia y China, miembros permanentes del organismo. Según la agencia AP, los países solicitantes pidieron la presencia del secretario general de la ONU, António Guterres, quien ya advirtió que la intervención sienta "un precedente peligroso" para el orden internacional y violaría la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados.

El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que la operación es "una guerra colonial" destinada a "destruir la forma republicana de gobierno" de Venezuela y a "imponer un gobierno títere" para facilitar el saqueo de sus recursos naturales, incluyendo las mayores reservas de petróleo del mundo. Moncada subrayó que EEUU violó el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que obliga a los países a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra otros Estados.

Por su parte, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, reiteró la preocupación del secretario general por el incumplimiento del derecho internacional y llamó a respetar los principios de la Carta. Esta será la tercera reunión en pocos meses dedicada a la crisis entre Washington y Caracas, tras sesiones previas en octubre y diciembre de 2025, lo que refleja la escalada de tensiones y el riesgo de un conflicto regional más amplio.

Donald Trump anunció que EEUU capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que el país norteamericano secuestró a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Sucedió después de las operaciones de la administración republicana contra Caracas y otras ciudades aledañas.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó Trump en su red social. Además, durante la madrugada, en una breve entrevista telefónica con The New York Times, el republicano volvió a calificar la operación como “brillante”. "Vamos a gobernar Venezuela hasta poder lograr una transición segura y racional. No queremos que nadie se involucre", aseguró. Sus dichos fueron ratificados por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien respaldó el accionar militar ordenado por Trump (al que calificó como "un presidente de la acción. No obtienes paz en un mundo peligroso sin fuerza") y planteó que él "establece los términos" para gobernar Venezuela: "Vamos a controlar lo que sucederá después en el país".