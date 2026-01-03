Nicolás Maduro será juzgado en EEUU, afirmó Marco Rubio

Según aseguró el secretario de Estado, ese es el objetivo de Donald Trump. La captura tuvo lugar luego de operaciones en Venezuela durante la madrugada.

Estados Unidos arrestó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , para que sea juzgado en territorio estadounidense , según un senador republicano que afirma haber hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio . Además, la captura l a anunció Donald Trump desde sus redes sociales.

“Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, publicó el senador de Utah Mike Lee en X a primera hora del sábado.

“Esta acción probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución , para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”, añadió Lee.

Horas antes, el sábado por la mañana, Lee había expresado su preocupación por el ataque, escribiendo en X: “Espero saber qué, en su caso, podría justificar constitucionalmente esta acción en ausencia de una declaración de guerra o una autorización para el uso de la fuerza militar”.

" No anticipa ninguna acción adicional en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos", continuó el senador sobre Rubio.

Donald Trump anunció que EEUU capturó a Nicolás Maduro

El presidente de EEUU anunció que el país norteamericano capturó a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Sucedió después de las operaciones de la administración republicana contra Caracas y otras ciudades aledañas.

Mensaje Trump

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó Trump en su red social.

Además, durante la madrugada, en una breve entrevista telefónica con The New York Times, el republicano volvió a calificar la operación como “brillante”.

La operación de EEUU sobre Venezuela

Fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron la madrugada de este sábado en Caracas. Tras difundirse la noticia, la dictadura venezolana de Nicolás Maduro publicó un comunicado en el que repudió lo que definió como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y, en paralelo, declaró el estado de emergencia.

captura maduro video @cristobalsoria

En los videos que circularon se observó el impacto de las detonaciones, con densas columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la ciudad. Vecinos reportaron presuntos ataques aéreos contra instalaciones militares como La Carlota y Fuerte Tiuna, acompañados por el ruido constante del paso de aviones.

El lunes pasado, Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela, un hecho que marcó lo que significó el primer ataque terrestre estadounidense en ese país.